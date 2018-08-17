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Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

• Игра без зрителей проходила на стадионе «Петровский». На арене «Санкт-Петербург» организовали фан-зону с большими экранами. Все это чем-то напоминает чемпионат мира, но вмешались санкции за плохое поведение в матче с «Лейпцигом». Вокруг «Петровского» плавали корабли, где пели фанаты. Игроки их слышали.

• Победа «Зенита» вошла в историю. Российский клуб – первый после «Барселоны», кому удалось отыграться в еврокубках после счета 0:4 в первом матче. Испанцы в основное время выигрывали у «ПСЖ» со счетом 6:1. «Зенит» впервые победил в овертайме.

• Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказал после матча очень громкие слова: «У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Это не намек, это я так». Он уже не первый раз публично бомбит после поражений.

• Шесть из восьми голов в матче с «Динамо» забили игроки, которые вернулись в «Зенит» из аренд. Хет-трик на счету Дзюбы, дубль оформил Мак, а еще одним голом отметился Нобоа. Паредес и Дриусси – два других автора мячей.

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• Восемь мячей в одном матче «Зенит» уже творил. В 2002 году команда разгромила «Энкамп» из Андорры со счетом 8:0. Ни один российский клуб подобного никогда не добивался.

• «Матч ТВ» не показывал игру в прямом эфире. Встреча транслировались на канале «Матч Премьер». Ночью и днем следующего дня общедоступный спортивный канал все-таки транслирует встречу.

• Единственная радость для проигравших. Полузащитник «Динамо» Яхая забил впервые за четыре года и три месяца. Кажется, это самый бесполезный и ненужный гол в его жизни.

• Следующий соперник «Зенита» – норвежский «Мольде», которому Семак разгромно проигрывал в 1999 году в качестве капитана ЦСКА (0:4). Да, сейчас самое время подумать о прошлом и будущем, которое у нас появилось.

Материалы об удивительном:

«Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

Лига Европы Европа Зенит Динамо Мн
Комментарии (31)
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Mariner
1534457669
Наши прошли дальше. А свинота вылетела, заработав в таблицу коэфф. УЕФА 0,5 балла. Предлагаю так их и называть: "Спартак - пол очка" )))
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general.lizyukov
1534480625
Гуренко, хватит ныть! В Минске "Зенит" сыграл на рассслабоне - получил 0-4. Здесь вы решили, что дело сделано - получите-распишитесь. Судья, удаливший Паредеса - тоже дело рук "Газпрома"? Два неназначенных пенальти тоже? Задолбали нытики. Вы не 0-1 проиграли, чтоб ныть про судей и пр., вас размазали.
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Патронташ
1534482134
Думаю после такой значимой для российского футбола победы, рфс надо ходатайствовать перед президентом о присвоении игрокам Зенита заслуженных мастеров спорта...Дриусси,Нобоа и др. иностранцам в виде исключения. Дзюбе безусловно дважды заслуженного мастера спорта. что б всякие вшивые волейболисты и рядом с гениями футбольного мяча не стояли. Пы.сы. Почему незаслуженно забыты игроки Уфы? После вчерашней героической ничьей с люксембурджцами и прохода в следующий раунд,как минимум на мсмк наиграли.
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artydoc
1534485455
Вошли в историю! Слов нет! Красавцы! Тёма - ИГРОЧИЩЕ!!!
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Рубинище
1534485722
Дзюбинатор просто, а Нобоа как в 9ку со штрафного положил, все молодцы-разорвали, на лоскутки всё Динамо и батьку с ними..Надеюсь Семак нашел такт. схему с автобусами а РПЛ..
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Stavropolets
1534486082
Красавчики, молодцы
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portero
1534488520
спасибо игрокам за то что выложились на всё что могли, теперь главное не повторять ошибок , и Лодыгина в аренду без шансов выхода на поле.
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monser08
1534492208
Молодцы, ждём продолжения!!!!!
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Маркиз 67
1534494830
Здорово. Эмоции запредельные. Спасибо парни.
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Слава Семенов
1534526800
Зашёл на белорусские сайты и удивился .То что Зеня продул 0-4 в Минске болелы из Белоруси полагают само собой разумеющимся . А 8-1 по их мнению это позорно-умышленный слив и подкуп судьи. А я вот считаю , что Зеня просто потешил белорусов в Минске. чтобы им не было так грустно под Батькой, а в Питере расставил все по местам, чтобы знали Кто есть кто
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