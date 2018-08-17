Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

• Игра без зрителей проходила на стадионе «Петровский». На арене «Санкт-Петербург» организовали фан-зону с большими экранами. Все это чем-то напоминает чемпионат мира, но вмешались санкции за плохое поведение в матче с «Лейпцигом». Вокруг «Петровского» плавали корабли, где пели фанаты. Игроки их слышали.

• Победа «Зенита» вошла в историю. Российский клуб – первый после «Барселоны», кому удалось отыграться в еврокубках после счета 0:4 в первом матче. Испанцы в основное время выигрывали у «ПСЖ» со счетом 6:1. «Зенит» впервые победил в овертайме.

• Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказал после матча очень громкие слова: «У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Это не намек, это я так». Он уже не первый раз публично бомбит после поражений.

• Шесть из восьми голов в матче с «Динамо» забили игроки, которые вернулись в «Зенит» из аренд. Хет-трик на счету Дзюбы, дубль оформил Мак, а еще одним голом отметился Нобоа. Паредес и Дриусси – два других автора мячей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• Восемь мячей в одном матче «Зенит» уже творил. В 2002 году команда разгромила «Энкамп» из Андорры со счетом 8:0. Ни один российский клуб подобного никогда не добивался.

• «Матч ТВ» не показывал игру в прямом эфире. Встреча транслировались на канале «Матч Премьер». Ночью и днем следующего дня общедоступный спортивный канал все-таки транслирует встречу.

• Единственная радость для проигравших. Полузащитник «Динамо» Яхая забил впервые за четыре года и три месяца. Кажется, это самый бесполезный и ненужный гол в его жизни.

• Следующий соперник «Зенита» – норвежский «Мольде», которому Семак разгромно проигрывал в 1999 году в качестве капитана ЦСКА (0:4). Да, сейчас самое время подумать о прошлом и будущем, которое у нас появилось.

Материалы об удивительном:

«Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки