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    «Зенит» сыграет с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы

    «Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1.

    Российский клуб прошел в следующий раунд турнира, где встретится с «Мольде». Норвежский клуб разгромил «Хиберниан» со счетом 3:0 в матче 3-го квалификационного раунда.

    Первый матч раунда плей-офф между «Зенитом» и «Мольде» пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 22:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:37

      если Зенит предстанет таким как вчера то никакой Мольде не выдержит, но конечно же недооценивать соперника нельзя чтобы не получилось как в первой игре с Динамо.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 августа 2018, 07:47

      Ни какой расслабленности, только победа!

      3
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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 17 августа 2018, 00:48

      с Мольде вроде Спартачи играли в лохматом году

      1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB > ROTORFORZA 17 августа 2018, 08:46

      ЦСКА с ними играли результат встреч 2-0 дома, 0-4 в гостях.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 августа 2018, 00:09

      Хорошее извинение Зенита за первый матч !

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 16 августа 2018, 23:57

      Мольде гораздо сильнее Динамо, но тем не менее проблем не должно быть, если Семак сможет зарядить игроков как сегодня.

      3
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 23:52

      Главное в гости без приключений съездить ))

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 августа 2018, 23:38

      С такой игрой надо проходить легко!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 августа 2018, 23:14

      Эти игры с " Динамо" показали, кто есть кто в "Зените". С "Мольде должна играть основа и сильнейшие. Эрнани, Ерохина, Заболотного, Анюкова можно выпускать в РПЛ на замену уставшей основе. Сейчас игры идут через два дня.

      6
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 августа 2018, 23:10

      порвать их в гостях и дома, но больше не экспериментировать!!!

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      Рейтинг: +452

      тёска 16 августа 2018, 23:07

      лишь бы семак не начал ставить свои эксперименты с составом

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > тёска 16 августа 2018, 23:48

      В первом матче пускай ставит. Если что в ответной встрече отыграются)

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