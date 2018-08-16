«Зенит» сыграет с «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы

«Зенит» обыграл минское «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1.

Российский клуб прошел в следующий раунд турнира, где встретится с «Мольде». Норвежский клуб разгромил «Хиберниан» со счетом 3:0 в матче 3-го квалификационного раунда.

Первый матч раунда плей-офф между «Зенитом» и «Мольде» пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!