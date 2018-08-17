Глеб – о поражении «Динамо» Минск от «Зенита»: «Честно, вообще не понял, что произошло»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб выразил уважение характеру «Зенита» за победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. «Динамо» в контратаку убегало, и «Зенит» ничего такого не показал.

Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что «Динамо» не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером «Зенит» вытащил игру.

Не верил, за счет чего «Зенит» может выйти в следующий раунд. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, «Зенит» вызывает огромное уважение. Восторг и уважение, просто красавцы!

При счете 4:1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча», – сказал Глеб.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное