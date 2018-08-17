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  • Глеб – о поражении «Динамо» Минск от «Зенита»: «Честно, вообще не понял, что произошло»

Глеб – о поражении «Динамо» Минск от «Зенита»: «Честно, вообще не понял, что произошло»

17 августа 2018, 09:30
30

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб выразил уважение характеру «Зенита» за победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

«Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. «Динамо» в контратаку убегало, и «Зенит» ничего такого не показал.

Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что «Динамо» не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером «Зенит» вытащил игру.

Не верил, за счет чего «Зенит» может выйти в следующий раунд. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, «Зенит» вызывает огромное уважение. Восторг и уважение, просто красавцы!

При счете 4:1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча», – сказал Глеб.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: Sport24
Лига Европы БАТЭ Зенит Динамо Мн Глеб Александр
Комментарии (30)
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Юрий Б.
1534487920
Так кто же приехал с распальцовкой: Зенит в Минск или Динамо в Питер
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woyser
1534488471
Наверно уверовали в свою общую победу, за что и поплатились. Две игры недооценок. В первой Зенит недооценил Динамо, во второй Динамо решило что дело в шляпе. Футбол не терпит разгильдяйства, только при полной концентрации есть результат. Надеюсь Зенит в следующих матчах не будет валять дурака, как в первой игре с Динамо.
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Sanches 1204
1534488539
Зенит молодец!!Теперь даже не знаю какая их игра лучше,с Маккаби или с Динамо Мн?)
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Рубик Докоян
1534489092
Сложней понять 0:4 в Минске даже с учётом того состава, что играл в " Зените". Дзюба на поле и в раздевалке - это одна команда, а без него -- другая...
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zigbert
1534489318
А кто ожидал? Разве только Радимов. Чудо все же произошло.
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insider_retro
1534490767
Для Динамо - это фата-моргана с элементами сюрреализма, а для питерцев, - выстраданная явь с признаками везения и мужества!!..:))
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almanev
1534490904
Чем сильнее сейчас будут шапкозакидательские настроения, тем хуже все закончится. Помнится, в том году Манчини собирался чемпионат выиграть до нового года, а Фурсенко называл Зенит чуть ли не главным фаворитом Лиги Европы. Ну, а за вчерашнюю победу респект, конечно.
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OfaZavr
1534494242
а вот и еще одно доказательство что может быть практически все что угодно. рано думали что дело уже сделано.
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CSKA471
1534495429
Дзюба сделал игру Зенита, он невероятно влияет на команду, что сборную, что Зенит
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Eds
1534515111
Честность Глеба ему в зачёт...
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