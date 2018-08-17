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    Глеб – о поражении «Динамо» Минск от «Зенита»: «Честно, вообще не понял, что произошло»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб выразил уважение характеру «Зенита» за победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    «Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. «Динамо» в контратаку убегало, и «Зенит» ничего такого не показал.

    Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что «Динамо» не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером «Зенит» вытащил игру.

    Не верил, за счет чего «Зенит» может выйти в следующий раунд. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, «Зенит» вызывает огромное уважение. Восторг и уважение, просто красавцы!

    При счете 4:1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча», – сказал Глеб.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: Sport24

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    17.08.2018 09:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 19:46

      "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить..."
      ...............................................................................................
      Короче наш адрес - Планета Земля, страна Россия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds 17 августа 2018, 17:11

      Честность Глеба ему в зачёт...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 августа 2018, 12:00

      Как говорил один из великих людей -Футбол - это хорошо организованный спектакль и каждый из участников играет свою роль!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 августа 2018, 11:43

      Дзюба сделал игру Зенита, он невероятно влияет на команду, что сборную, что Зенит

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:24

      а вот и еще одно доказательство что может быть практически все что угодно. рано думали что дело уже сделано.

      5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 августа 2018, 11:20

      Все очень просто: класс команды, воля к победе и запредельный настрой.

      4
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      Рейтинг: +2052

      almanev 17 августа 2018, 10:28

      Чем сильнее сейчас будут шапкозакидательские настроения, тем хуже все закончится. Помнится, в том году Манчини собирался чемпионат выиграть до нового года, а Фурсенко называл Зенит чуть ли не главным фаворитом Лиги Европы. Ну, а за вчерашнюю победу респект, конечно.

      11
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 17 августа 2018, 10:26

      Для Динамо - это фата-моргана с элементами сюрреализма, а для питерцев, - выстраданная явь с признаками везения и мужества!!..:))

      16
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 10:01

      А кто ожидал? Разве только Радимов. Чудо все же произошло.

      7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 17 августа 2018, 10:10

      Я потешу свое эго и скажу - я тут еще в комментах призывал людей слюни подобрать и верить, вспоминая камбеки ЛЧ прошлого года.

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert > ItalianFootball 17 августа 2018, 10:16

      Такие примеры конечно есть ,но что это произойдет под небом Питера...

      6
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 17 августа 2018, 10:01

      Теперь привет мушкетеру в шляпе - иди болей за какую-нить заштатную команду Урюринска.

      0
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