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    КДК отклонил протест «Армавира». Президент клуба обвинил комитет в невыполнении регламента РФС

    Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал итоги заседания апелляционного комитета РФС.

    В начале августа «Армавир» подал протест в КДК по итогам матча 1-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровском» (0:3). Защитник хабаровского клуба Ираклий Квеквескири был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»). «Армавир» посчитал, что игрок не мог принять участие в матче 1-го тура ФНЛ, и подал протест в КДК.

    «Закончилось заседание апелляционного комитета. Решение КДК по нашему вопросу оставлено в силе.

    Считаю, после такого постыдного решения, после невыполнения регламентов РФС, президенты РФС, ПФЛ и ФНЛ, генеральный директор и секретарь РФС, председатели КДК и апелляционного комитета должны подать в отставку. Если они порядочные люди, они должны это сделать», – сказал Климко.

    «Армавир» объявил, что не будет сниматься с первенства ФНЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2018 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 19 августа 2018, 01:41

      Порядочных людей на таких должностях не бывает

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