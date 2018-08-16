КДК отклонил протест «Армавира». Президент клуба обвинил комитет в невыполнении регламента РФС

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал итоги заседания апелляционного комитета РФС.

В начале августа «Армавир» подал протест в КДК по итогам матча 1-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровском» (0:3). Защитник хабаровского клуба Ираклий Квеквескири был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»). «Армавир» посчитал, что игрок не мог принять участие в матче 1-го тура ФНЛ, и подал протест в КДК.

«Закончилось заседание апелляционного комитета. Решение КДК по нашему вопросу оставлено в силе.

Считаю, после такого постыдного решения, после невыполнения регламентов РФС, президенты РФС, ПФЛ и ФНЛ, генеральный директор и секретарь РФС, председатели КДК и апелляционного комитета должны подать в отставку. Если они порядочные люди, они должны это сделать», – сказал Климко.

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