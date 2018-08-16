Селюк: «Непонятно, почему Трабукки с Каррерой до сих пор в «Спартаке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание своего коллеги Марко Трабукки о нападающем «Спартака» Луисе Адриано.

В марте Трабукки в твиттере написал: «Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Луиса Адриано? Их было очень много. Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили».

«Я-то здесь. И, как всегда, прав. А вот почему Трабукки с Каррерой до сих пор в Спартаке, это непонятно», – ответил Селюк.

Луис Адриано при участии Трабукки перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.