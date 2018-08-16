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  • Селюк: «Непонятно, почему Трабукки с Каррерой до сих пор в «Спартаке»

Селюк: «Непонятно, почему Трабукки с Каррерой до сих пор в «Спартаке»

16 августа 2018, 17:44
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание своего коллеги Марко Трабукки о нападающем «Спартака» Луисе Адриано.

В марте Трабукки в твиттере написал: «Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Луиса Адриано? Их было очень много. Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили».

«Я-то здесь. И, как всегда, прав. А вот почему Трабукки с Каррерой до сих пор в Спартаке, это непонятно», – ответил Селюк.

Луис Адриано при участии Трабукки перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Каррера Массимо Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
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Lester84
1534431090
Непонятно, почему супер-игрок Траоре до сих пор не в топ-клубе))
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кузнецов артем
1534431403
Потому что вместе с бесплатным Адриано выиграли 2 титула, не стоит об этом забывать, особено если учитывать что до этого их не было более 10 лет
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Leon_ARS
1534431458
Всякие хуторяне и селюки, вправе давать советы спартаковскому руководству?
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derrik2000
1534431719
Селюк таким образом зондирует почву для возможности своего прихода в Спартак на место Трабукки. С Траоре, естественно. Как Бердыев с Азмуном в Рубин. ))))))))))))))))
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Artemka69
1534431735
Селюк опять вонять начал!!)
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Viper for CSKA
1534431768
Не могу понять, почему Селюку до сих пор дают слово?
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Diesel133
1534432794
Наверное, единственный за полтора года матч, в котором Адриано подвел команду, и Селюк тут же вылез. Так что его пост высран для даунов, не умеющих мыслить логически.
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ДяДь ПашА
1534435241
Андриано хорошо играет в Спартаке удалили да,но даже если бы прошли там бенфика не по силам нам
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Мары
1534436366
Селюк он селюк. С Каррерой и Луисом Спартак много чего добился.Да, Луис опростоволосился в матче с ПАОКом, совершив самую крупную ошибку за всё время, что играет в Спартаке, а какой то там селюк как Табаки в Маугли тут же вылез из кустов и завопил во всю мощь лёгких: А мы пойдём на Север! Так и гнездуй Селюк на Север.И не оглядывайся мразота.
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OfaZavr
1534440474
это как раз нужно наоборот спросить: почему ты то до сих пор здесь???
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