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    Селюк: «Непонятно, почему Трабукки с Каррерой до сих пор в «Спартаке»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание своего коллеги Марко Трабукки о нападающем «Спартака» Луисе Адриано.

    В марте Трабукки в твиттере написал: «Ну где сегодня все Селюки и другие специалисты, которые прогнозировали провал неиграющего в «Милане» Луиса Адриано? Их было очень много. Болельщики «Спартака», будьте благодарны вашему президенту и вашему главнокомандующему Массимо! Только они в него верили».

    «Я-то здесь. И, как всегда, прав. А вот почему Трабукки с Каррерой до сих пор в Спартаке, это непонятно», – ответил Селюк.

    Луис Адриано при участии Трабукки перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года.

    Источник: Twitter

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    16.08.2018 17:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:37

      Чё этот рогуль везде суется? Мало платят что-ли?

      2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:14

      Не тяни свои руки к Спартаку - это не твое.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 06:59

      Селючина портит настроение...
      Гнать его с бомбардира)))
      Карерра пусть поработает еще. Видно же, что сейчас какой-то кризис, который бывает у любой команды РПЛ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > bzfar 17 августа 2018, 07:54

      Этот кризис у Карреры и не проходил, даже в чемпионском году. Игра не поставлена. Смотреть, иной раз, тошно. Промес - никакущий, его надо продавать как можно быстрее.

      -1
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      Рейтинг: +253

      Sancool 17 августа 2018, 05:43

      смешно. Не поленился человек, нашел запись датированную мартом месяцем. Значит все время ждал момента, что бы ответить.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2018, 22:52

      ****** ******

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 16 августа 2018, 21:51

      слышишь ты умник ,это ты рамки попутал кажется мы за Массимо горой !!! a tutti avanti Massimo Carrera!!! a tutti avanti Massimo Carrera!! мы не момжи или кони чтобы гнать после первых неудач!!! все будет хорошо и мы еще не раз выиграем и чр и кр а там глядишь и ле или лч(ну это если уж очень очень повезет) именно с Маской ,я лично верю что все хорошее у нас впереди и думаю многие кб меня поддержат!!!не смейте трогать Массимо!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:27

      это как раз нужно наоборот спросить: почему ты то до сих пор здесь???

      7
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 августа 2018, 20:16

      А что, ты в Спартак хочешь? Барбос!

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 августа 2018, 20:00

      Селюк, как баба! Мерится отсутствием интеллекта через СМИ это конечно безопасно. А встретится один на один со своим оппонентом и выяснить кто не прав, слабо? Как был базарной бабой, так ею и остался.

      2
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      Рейтинг: +10444

      ivany4 16 августа 2018, 19:27

      Ну вот, на Спартак опять СЕЛЬюк сошла.))
      Хорошо, что безобидная, никого не зацепила.

      2
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