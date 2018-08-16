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  • Агент Ригони: «Сделка с «Аталантой» близка к завершению. Но Эмилиано не хотел уходить из «Зенита»

Агент Ригони: «Сделка с «Аталантой» близка к завершению. Но Эмилиано не хотел уходить из «Зенита»

16 августа 2018, 17:33
7

Футбольный агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Аталанте».

Ранее СМИ сообщили, что итальянский клуб арендует аргентинца на сезон-2018/19 за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

«Аренда Ригони в «Аталанту»? Это правда. Сделка близка к завершению. Это не решение Эмилиано. Ригони полностью счастлив в «Зените», каждый день говорит, что ему очень нравится в клубе.

Проблема в том, что в «Зените» он легионер, а легионеру не всегда достаeтся место в составе. У нас нет другой причины, мы любим этот клуб», – сказал Ольер.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1534430683
Все будет зависеть от сегодняшнего матча, лига европы это минимум 8 дополнительных матчей, так что выиграв у Минчан могут и оставить...
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GoldPlayFIFARus9
1534431539
Аталанта хороший вариант,клуб выше среднего по Итальянским меркам, наверное идёт сразу за ТОПами
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alex kidn
1534437420
Агент умный человек, не хотел обидеть клуб и весь российский футбол. Говорил бы сам Ригони, что нибудь да ляпнул, что подняло бы скандал.
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prezent2017
1534451746
Ригони жаль. Классный игрок!
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iBragim2102
1534562559
у Аталанты нет 15млн.
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