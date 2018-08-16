Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Ригони: «Сделка с «Аталантой» близка к завершению. Но Эмилиано не хотел уходить из «Зенита»

    Футбольный агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Аталанте».

    Ранее СМИ сообщили, что итальянский клуб арендует аргентинца на сезон-2018/19 за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

    «Аренда Ригони в «Аталанту»? Это правда. Сделка близка к завершению. Это не решение Эмилиано. Ригони полностью счастлив в «Зените», каждый день говорит, что ему очень нравится в клубе.

    Проблема в том, что в «Зените» он легионер, а легионеру не всегда достаeтся место в составе. У нас нет другой причины, мы любим этот клуб», – сказал Ольер.

    Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 августа 2018, 06:22

      у Аталанты нет 15млн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 августа 2018, 23:35

      Ригони жаль. Классный игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 августа 2018, 19:37

      Агент умный человек, не хотел обидеть клуб и весь российский футбол. Говорил бы сам Ригони, что нибудь да ляпнул, что подняло бы скандал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 16 августа 2018, 17:58

      Аталанта хороший вариант,клуб выше среднего по Итальянским меркам, наверное идёт сразу за ТОПами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 августа 2018, 17:44

      Все будет зависеть от сегодняшнего матча, лига европы это минимум 8 дополнительных матчей, так что выиграв у Минчан могут и оставить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > кузнецов артем 16 августа 2018, 19:06

      мынчанэ уже к мольде готовятся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > himik2-62 16 августа 2018, 22:35

      ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11