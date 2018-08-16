Агент Ригони: «Сделка с «Аталантой» близка к завершению. Но Эмилиано не хотел уходить из «Зенита»

Футбольный агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Аталанте».

Ранее СМИ сообщили, что итальянский клуб арендует аргентинца на сезон-2018/19 за 1 миллион евро с правом выкупа за 15 миллионов.

«Аренда Ригони в «Аталанту»? Это правда. Сделка близка к завершению. Это не решение Эмилиано. Ригони полностью счастлив в «Зените», каждый день говорит, что ему очень нравится в клубе.

Проблема в том, что в «Зените» он легионер, а легионеру не всегда достаeтся место в составе. У нас нет другой причины, мы любим этот клуб», – сказал Ольер.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона. В сезоне-2017/18 хавбек провел за петербуржцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей.