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    «Вест Хэм» может зимой купить Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Вест Хэм».

    Клуб из АПЛ внимательно следит за развитием ситуации с итальянцем и может приобрести его в январе, если до этого момента он не заключит сделку ни с одним из клубов.

    Контракт 28-летнего футболиста с «Ниццей» истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время к нему проявляют интерес «Марсель», «Наполи» и «Торино».

    Тем не менее французский клуб отказывается продавать форварда менее чем за 10 миллионов евро. Трансферное окно в Европе закрывается через две недели. Таким образом, «Вест Хэм» может сделать предложение по Балотелли в январе.

    Источник: L' Equipe

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    16.08.2018 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 17 августа 2018, 17:15

      ++++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 16 августа 2018, 19:46

      поберегли бы себя лондонцы от этого крайне необдуманного решения.ничего,кроме немалой головной боли,им это не принесет.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 15:32

      после смолова зимой выбор пал на балотелли зимой. что не так с селекционным отделом вест хэма?)

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