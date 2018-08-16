«Вест Хэм» может зимой купить Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может перейти в «Вест Хэм».

Клуб из АПЛ внимательно следит за развитием ситуации с итальянцем и может приобрести его в январе, если до этого момента он не заключит сделку ни с одним из клубов.

Контракт 28-летнего футболиста с «Ниццей» истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время к нему проявляют интерес «Марсель», «Наполи» и «Торино».

Тем не менее французский клуб отказывается продавать форварда менее чем за 10 миллионов евро. Трансферное окно в Европе закрывается через две недели. Таким образом, «Вест Хэм» может сделать предложение по Балотелли в январе.