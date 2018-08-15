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    Динияр Билялетдинов: «Теперь перед «Спартаком» будет поставлена задача выиграть Лигу Европы»

    Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов назвал главные ошибки столичного клуба в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

    «Понятно, что сейчас перед командой будет поставлена самая высокая задача – выиграть Лигу Европы. Правда, задач можно ставить сколько угодно, но мы видим, что одна ошибка может перечеркнуть все. Думаю, что «Спартак» будет вполне мотивирован на Лигу Европы.

    Что касается удаления Адриано, то его несдержанность – это ключевой момент игры. В целом не хватило агрессии, куража, игра со стороны «Спартака» была скучноватой, я бы даже сказал – неудовлетворительной.

    Надо было учитывать, что ПАОК любит контратаковать, поэтому согласен с тем, что нельзя было сразу давить на ворота. План был правильный, на один гол «Спартак» мог рассчитывать, но ключевым моментом стало удаление», – считает Билялетдинов.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

    Источник: ТАСС

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    15.08.2018 10:07
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 августа 2018, 22:01

      Сколько же у нас мечтателей, совершенно не замечающих реальных вещей. Спартаку бы в РПЛ в пятерке удержаться.

      0
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 19:05

      Этому краснопузому сброду только водку салом закусывать, а не ЛЕ выигрывать!

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 августа 2018, 18:51

      С чего бы это? Наверное Биля кальянчик покурил. Задачу Спартаку на сезон - попадание в ЛЧ, никто не отменял и, как я понимаю, не отменяет. То есть надо занимать 1-2 место в сезоне и пройти как можно дальше в ЛЕ. Всё остальное - домыслы разных экспертов.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 18:46

      Биля ты в своем уме?

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 августа 2018, 16:45

      спуститесь с небес, какая лига !!!!!!!!!! спартак чемп случайно выиграл.карера топит спартак .

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 15:38

      спиртак будет в 4 корзине, а оттуда сразу в мусорную

      -1
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:38

      Ключевым моментом стало, когда Зобнин с 5 метров в пустые ворота не попал. А называется это - распи-дяйство.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 15 августа 2018, 15:06

      Да надо заранее ставить не выполнимые задачи,вот например у Плутина это не плохо получается

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 15:06

      Одна и та же картина Карреры маслом - ПРОВАЛИЛИ!
      Сколько можно проваливать???
      Как тренировались, как готовились, так и ВЫЛЕТЕЛИ из ЛЧ!
      Первую игру сыграли хорошо, а дома ПРОВАЛИЛИ.
      И это при такой поддержке, что даже Аделина удивляется ей!
      А удивляться есть чему.
      Зря Романа Пилипчука уволили!
      Он грамотно выстраивал тактику команды, а теперь её нет и голов нет.
      Спартак впал в безголевую полосу.
      А два гола в чемпионате забиты с помощью подарка вратаря и судьи Левникова.
      Он стал автором двух скандальных удалений, которые помогли Спартаку забить играя в большинстве.
      Глушаков признался, что если бы Левников не удалил, то Спартак не забил бы.
      Вот вам судейские ГРИМАССЫ Спартака, согласно цены вопроса.

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 15 августа 2018, 15:03

      Не смеши мою мошонку...

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