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  • Динияр Билялетдинов: «Теперь перед «Спартаком» будет поставлена задача выиграть Лигу Европы»

Динияр Билялетдинов: «Теперь перед «Спартаком» будет поставлена задача выиграть Лигу Европы»

15 августа 2018, 10:07
31

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов назвал главные ошибки столичного клуба в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

«Понятно, что сейчас перед командой будет поставлена самая высокая задача – выиграть Лигу Европы. Правда, задач можно ставить сколько угодно, но мы видим, что одна ошибка может перечеркнуть все. Думаю, что «Спартак» будет вполне мотивирован на Лигу Европы.

Что касается удаления Адриано, то его несдержанность – это ключевой момент игры. В целом не хватило агрессии, куража, игра со стороны «Спартака» была скучноватой, я бы даже сказал – неудовлетворительной.

Надо было учитывать, что ПАОК любит контратаковать, поэтому согласен с тем, что нельзя было сразу давить на ворота. План был правильный, на один гол «Спартак» мог рассчитывать, но ключевым моментом стало удаление», – считает Билялетдинов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига Европы Спартак Билялетдинов Динияр Адриано Луис
Комментарии (31)
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alexivanof197
1534317005
игра была скучной со стороны Спартака? так это ПАОК грамотно сыграл и не дал развернуться Спартаку...там тоже не марионетки находились
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vladimir-7
1534317391
Следующая задача у Спартака будет-выиграть ЛЕ и после провала, будет следующая задача-выиграть кубок России, а потом-чемпионат России.
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343443
1534317958
Какая лига европы,турнир среди дворовых команд,там им мнсто
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Чикомас
1534319195
Достали эти болтуны...Поставлена задача...И что ? Что, была задача вылететь в первом же раунде в Л.Ч. ?Дойдите до финала, потом задачи ставьте...Пиз...олы..
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Vickont
1534319701
В двух словах три ошибки. Не Лигу Европы, а Копа Дель Соль
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Рубик Докоян
1534321154
Не задачу ставить, а в позу прачки и драть как сидорову козу...
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Vladarg
1534324849
Динияр совсем плохой стал.воздержался бы он от таких высказываний.или смешным нравится быть?
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OfaZavr
1534325585
пусть хотя бы игра лучше станет у команды и вообщем достойно выступят в ЛЕ и то будет уже неплохо, а вот если одни и те же ошибки будут повторяться и прочие негативные вещи то и из группы выйти будет непросто. толку ставить такие задачи если для их выполнения нет возможности. лучше двигаться от игры к игре и ликвидировать свои недостатки.
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dddolphin
1534326860
Динияр, извини, но в этом году Зенит явный претендент на уверенный выигрыш ЛЕ ;)
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Вальдемар IV
1534336739
спиртак будет в 4 корзине, а оттуда сразу в мусорную
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