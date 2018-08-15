Динияр Билялетдинов: «Теперь перед «Спартаком» будет поставлена задача выиграть Лигу Европы»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов назвал главные ошибки столичного клуба в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

«Понятно, что сейчас перед командой будет поставлена самая высокая задача – выиграть Лигу Европы. Правда, задач можно ставить сколько угодно, но мы видим, что одна ошибка может перечеркнуть все. Думаю, что «Спартак» будет вполне мотивирован на Лигу Европы.

Что касается удаления Адриано, то его несдержанность – это ключевой момент игры. В целом не хватило агрессии, куража, игра со стороны «Спартака» была скучноватой, я бы даже сказал – неудовлетворительной.

Надо было учитывать, что ПАОК любит контратаковать, поэтому согласен с тем, что нельзя было сразу давить на ворота. План был правильный, на один гол «Спартак» мог рассчитывать, но ключевым моментом стало удаление», – считает Билялетдинов.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).