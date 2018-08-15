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    Алексей Миранчук: «Надеюсь, Смолов проявит себя в «Локомотиве» как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансферную работу клуба этим летом.

    – В межсезонье «Локомотив» провел серьезную работу на трансферном рынке. Одним из самых значимых приобретений стал немецкий защитник Бенедикт Хеведес. Как чемпион мира в составе сборной Германии вписался в команду?

    – Он пока вливается в коллектив, но на данный момент я не заметил в нем надменности или чего-либо отталкивающего. Бенедикт – обычный человек, простой парень, который любит работать.

    – А что думаете о Федоре Смолове, с которым вы уже достаточно хорошо знакомы?

    – Могу сказать, что очень обрадовался его переходу в команду. Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов.

    Источник: RT

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    15.08.2018 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 августа 2018, 16:55

      Мы тоже на это очень надеемся

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 08:11

      Что вы на Смолова молитесь, вы сами с братом как и все остальные когда последний раз приличную игру показывали на уровне прошлой осени ?...

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