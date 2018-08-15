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  • Алексей Миранчук: «Надеюсь, Смолов проявит себя в «Локомотиве» как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов»

Алексей Миранчук: «Надеюсь, Смолов проявит себя в «Локомотиве» как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов»

15 августа 2018, 07:44
2

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансферную работу клуба этим летом.

– В межсезонье «Локомотив» провел серьезную работу на трансферном рынке. Одним из самых значимых приобретений стал немецкий защитник Бенедикт Хеведес. Как чемпион мира в составе сборной Германии вписался в команду?

– Он пока вливается в коллектив, но на данный момент я не заметил в нем надменности или чего-либо отталкивающего. Бенедикт – обычный человек, простой парень, который любит работать.

– А что думаете о Федоре Смолове, с которым вы уже достаточно хорошо знакомы?

– Могу сказать, что очень обрадовался его переходу в команду. Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Хеведес Бенедикт Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1534309878
Что вы на Смолова молитесь, вы сами с братом как и все остальные когда последний раз приличную игру показывали на уровне прошлой осени ?...
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Decorhome
1534341355
Мы тоже на это очень надеемся
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