Петербуржца Лапочкина назначили на матч «Краснодар» – «Спартак»

Результат будет, брависимо (из года в год одно и то же, никаких подвижек)...
РФС опубликовал назначения судей на четвертый тур РПЛ. Встречу между «Краснодаром» и «Спартаком» обслужит Сергей Лапочкин.
17 августа (пятница)
«Анжи» – «Оренбург»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
18 августа (суббота)
ЦСКА – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
19 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Урал»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Ростов» – «Енисей»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
20 августа (понедельник)
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).