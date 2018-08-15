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    Петербуржца Лапочкина назначили на матч «Краснодар» – «Спартак»

    РФС опубликовал назначения судей на четвертый тур РПЛ. Встречу между «Краснодаром» и «Спартаком» обслужит Сергей Лапочкин.

    17 августа (пятница)

    «Анжи» – «Оренбург»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    18 августа (суббота)

    ЦСКА – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Ахмат» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    19 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Урал»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Ростов» – «Енисей»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    20 августа (понедельник)

    «Динамо» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    Источник: РФС

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    15.08.2018 00:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 августа 2018, 07:57

      Результат будет, брависимо (из года в год одно и то же, никаких подвижек)...

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 августа 2018, 11:49

      нормально

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:48

      Петербуржца не петербуржца, какая разница? Лапочкин хороший судья, много за левые пенальти и удаления не берет. Не то что московские.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 августа 2018, 08:22

      Петербуржца Безбородова назначили на матч ЦСКА-Арсенал

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 00:25

      Петербуржца Лапочкина назначили на матч???
      Ждите новых судейских скандалов.
      Ни одного тура не прошло без скандалов.
      Пример Левникова ВОПИЮЩИЙ вам тому пример.
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Так судить и чудить нельзя.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку и нагло обогащаются, а на команды и тренеров им ГЛУБОКО и нагло НАПЛЕВАТЬ!!!
      С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!

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