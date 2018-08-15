Петербуржца Лапочкина назначили на матч «Краснодар» – «Спартак»

РФС опубликовал назначения судей на четвертый тур РПЛ. Встречу между «Краснодаром» и «Спартаком» обслужит Сергей Лапочкин.

17 августа (пятница)

«Анжи» – «Оренбург»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

18 августа (суббота)

ЦСКА – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Урал»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Ростов» – «Енисей»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

20 августа (понедельник)

«Динамо» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).