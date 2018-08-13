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  • Полоз: «Испанцы просто ленивые мешки. Россия должна была их проходить»

Полоз: «Испанцы просто ленивые мешки. Россия должна была их проходить»

13 августа 2018, 11:43
28

Нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о том, как болел за сборную России на чемпионате мира-2018. Футболист не попал в состав команды из-за отсутствия игровой практики в «Зените».

«Я ведь до последнего верил, что поеду в сборную. Тренер со мной созванивался, но и я, и он понимали, что игровой практики у меня нет. Когда я выходил, он звонил и поддерживал, но потом я опять два тура пропускал. В итоге не поехал.

А в сборной действительно нет больших и ярких звезд, но за счет работы и желания они добились такого результата. Группа попалась не самая сильная и из нее однозначно нужно было выходить, ну а если посмотреть матчи с Испанией и Хорватией, то все увидели, что на их фоне мы смотрелись достойно. Я поспорил, что в случае выхода России в полуфинал, прыгну с тарзанки. И я бы прыгнул.

Да, и очень переживал. Это был отпуск, только матч с Хорватией пришелся на сборы. Матч с Испанией я смотрел дома с папой. Честно, когда мы пропустили первыми, я подумал, что будет 5:0. Но испанцы просто ленивые мешки и так расслабились после этого гола, что начали играть спокойнее. А наши наоборот воспрянули духом и за счет характера, бойцовских качеств сравняли счет, довели до серии пенальти. С любой заряженной командой тяжело, даже испанцам.

Я очень радовался. До этого я сидел с отцом и женой и говорил, что мы должны проходить испанцев. Они тяжело прошли группу, у них тренера сняли за день до турнира. Понятно, что испанцы есть испанцы, но было такое ощущение, что должны были проходить. Черчесов создал такую атмосферу, что все ребята были единым кулаком и было видно, что коллектив хороший», – заявил Полоз.

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Россия Испания Хорватия Полоз Дмитрий
Комментарии (28)
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тщмек 19
1534151782
Молодец пацанчик. Может, из тебя тренер хороший получится, только не слушай мостовых, уткиных и прочую шантрапу
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Алеха32
1534151923
Наши мешки тяжелей оказались )
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Всем привет, я тут время
1534155338
Полоз сам то кто? Супер форвард...
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acer2003
1534160566
ПпЦ, какое тупое создание... (((
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Yarrom89
1534169701
Полоза жена Мамаева укусила? тоже бред какой-то несет.
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OfaZavr
1534173748
как бы там ни было но не Полозу уж точно испанцев так называть. как получилось на поле только так и нужно принимать, да и вообще это уже прошлое.
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shinnik
1534180789
Прям по горлу Полознул..)) Про папу так прямо до слёз...
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САДЫЧОК
1534327576
О ! по ходу Полоз меня читает!.Это моё выражение ...
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Мария Мария
1534347349
каждое слово-истина. Испанцы еще и старые пыльные мешки (ну учитывая что Рамос с Инъестой уже по 10 лет за сборную выступают если не больше). Мы так даже из всех игр нашей сборной пошли только на Уругвай...потому что предполагали что это самые заряженные энерджайзеры и с ними будет интересно)))) просто на хорватов уже до этого ходили еще вот
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