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    Полоз: «Испанцы просто ленивые мешки. Россия должна была их проходить»

    Нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о том, как болел за сборную России на чемпионате мира-2018. Футболист не попал в состав команды из-за отсутствия игровой практики в «Зените».

    «Я ведь до последнего верил, что поеду в сборную. Тренер со мной созванивался, но и я, и он понимали, что игровой практики у меня нет. Когда я выходил, он звонил и поддерживал, но потом я опять два тура пропускал. В итоге не поехал.

    А в сборной действительно нет больших и ярких звезд, но за счет работы и желания они добились такого результата. Группа попалась не самая сильная и из нее однозначно нужно было выходить, ну а если посмотреть матчи с Испанией и Хорватией, то все увидели, что на их фоне мы смотрелись достойно. Я поспорил, что в случае выхода России в полуфинал, прыгну с тарзанки. И я бы прыгнул.

    Да, и очень переживал. Это был отпуск, только матч с Хорватией пришелся на сборы. Матч с Испанией я смотрел дома с папой. Честно, когда мы пропустили первыми, я подумал, что будет 5:0. Но испанцы просто ленивые мешки и так расслабились после этого гола, что начали играть спокойнее. А наши наоборот воспрянули духом и за счет характера, бойцовских качеств сравняли счет, довели до серии пенальти. С любой заряженной командой тяжело, даже испанцам.

    Я очень радовался. До этого я сидел с отцом и женой и говорил, что мы должны проходить испанцев. Они тяжело прошли группу, у них тренера сняли за день до турнира. Понятно, что испанцы есть испанцы, но было такое ощущение, что должны были проходить. Черчесов создал такую атмосферу, что все ребята были единым кулаком и было видно, что коллектив хороший», – заявил Полоз.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.08.2018 11:43
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 15 августа 2018, 18:35

      каждое слово-истина. Испанцы еще и старые пыльные мешки (ну учитывая что Рамос с Инъестой уже по 10 лет за сборную выступают если не больше). Мы так даже из всех игр нашей сборной пошли только на Уругвай...потому что предполагали что это самые заряженные энерджайзеры и с ними будет интересно)))) просто на хорватов уже до этого ходили еще вот

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 августа 2018, 13:06

      О ! по ходу Полоз меня читает!.Это моё выражение ...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2018, 20:19

      Прям по горлу Полознул..))
      Про папу так прямо до слёз...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:22

      как бы там ни было но не Полозу уж точно испанцев так называть. как получилось на поле только так и нужно принимать, да и вообще это уже прошлое.

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 13 августа 2018, 17:15

      Полоза жена Мамаева укусила? тоже бред какой-то несет.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2018, 14:42

      ПпЦ, какое тупое создание... (((

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 13 августа 2018, 13:15

      Полоз сам то кто? Супер форвард...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 13 августа 2018, 12:18

      Наши мешки тяжелей оказались )

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 августа 2018, 12:16

      Молодец пацанчик. Может, из тебя тренер хороший получится, только не слушай мостовых, уткиных и прочую шантрапу

      -1
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      Рейтинг: +1501

      777+ > тщмек 19 13 августа 2018, 13:31

      Я не знаю, какой из Полоза выйдет тренер и собирается он им быть или нет.... Но называть испанцев "мешками", когда самого не взяли в сборную России...??? Инеста, Иско, Альба или Коста - "мешки"??? - смешно!!! А до Мостового, как игрока - ему точно как до Луны.....))))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 777+ 13 августа 2018, 14:04

      А до Мостового, как прогнозиста, вместе со всем вашим ин-нетовским быдлом, обсеравшим сборную, ему вредно опускаться.

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ > тщмек 19 13 августа 2018, 18:47

      И тебе того же самого, только в 5 раз больше!!!...))))

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 13 августа 2018, 19:29

      а вы вместе с Канчельскисом сквозь тырнет говно процеживаете

      -1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 777+ 13 августа 2018, 19:49

      Как же тебе паршиво было, когда наши вышли в четвертьфинал! Сочувствую((

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 13 августа 2018, 22:20

      Поставь еще один минус, иуда

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      Рейтинг: +1501

      777+ > тщмек 19 13 августа 2018, 22:30

      Ты прямо экстрасенс,...))) Яду правда многовато...))) все про всех знаешь, сам вопросы задаешь, сам на них отвечаешь...))) Сочувственный ты наш!!!...)))

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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 13 августа 2018, 22:35

      Нет, прпосто я считаю мимнусовую либерастню п.и.д.о.р.а.с.а.ми, а на таких не обижаются

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 777+ 13 августа 2018, 22:36

      Больше скобочек, дебил, если словарного запасу с гулькин х

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 13 августа 2018, 22:39

      Сынок, когда научишься понимать футбол, как я, тебе самому будет противно сидеть с таким гов-ном, как вы...Но ты вряд ли научишься, глоры не умнеют

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      Рейтинг: +1501

      777+ > тщмек 19 13 августа 2018, 22:43

      С тобой все нормально, голова не болит? Ну вот тебя уже и скобочки раздражают, мешают жить....))) Выпей успокоительного!!!.....))))

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 14 августа 2018, 22:24

      Вот теперь тебе пора нажраться. Только подмойся сперва...И Мостового подмой.

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      тщмек 19 > 777+ 15 августа 2018, 12:45

      Нулевые вы ребята! АХАХАХАХА
      https://www.youtube.com/watch?v=WzW8m-1cItE

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      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 20:53

      захлопнись, либераст

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      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 22:05

      Слов много, а ума - ровно на отсос у пиндостана

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 22:17

      Долларов доху-я наменял, ********? Смотри, будет тебе деноминация с деминацией

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      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 16 августа 2018, 12:41

      тебя лексикон выдает, трезвенник пропиндосский

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      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 16 августа 2018, 20:46

      Лексикон - это запас слов, быдло. А раздвоение сознания - это когда чел хочет казаться умным, а трусы не дают, зае-бал, пока

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