Полоз: «Испанцы просто ленивые мешки. Россия должна была их проходить»

Нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о том, как болел за сборную России на чемпионате мира-2018. Футболист не попал в состав команды из-за отсутствия игровой практики в «Зените».

«Я ведь до последнего верил, что поеду в сборную. Тренер со мной созванивался, но и я, и он понимали, что игровой практики у меня нет. Когда я выходил, он звонил и поддерживал, но потом я опять два тура пропускал. В итоге не поехал.

А в сборной действительно нет больших и ярких звезд, но за счет работы и желания они добились такого результата. Группа попалась не самая сильная и из нее однозначно нужно было выходить, ну а если посмотреть матчи с Испанией и Хорватией, то все увидели, что на их фоне мы смотрелись достойно. Я поспорил, что в случае выхода России в полуфинал, прыгну с тарзанки. И я бы прыгнул.

Да, и очень переживал. Это был отпуск, только матч с Хорватией пришелся на сборы. Матч с Испанией я смотрел дома с папой. Честно, когда мы пропустили первыми, я подумал, что будет 5:0. Но испанцы просто ленивые мешки и так расслабились после этого гола, что начали играть спокойнее. А наши наоборот воспрянули духом и за счет характера, бойцовских качеств сравняли счет, довели до серии пенальти. С любой заряженной командой тяжело, даже испанцам.

Я очень радовался. До этого я сидел с отцом и женой и говорил, что мы должны проходить испанцев. Они тяжело прошли группу, у них тренера сняли за день до турнира. Понятно, что испанцы есть испанцы, но было такое ощущение, что должны были проходить. Черчесов создал такую атмосферу, что все ребята были единым кулаком и было видно, что коллектив хороший», – заявил Полоз.