Батшуайи: «В «Валенсии» я хочу сыграть больше, чем в четырех играх Лиги чемпионов»

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи ответил на критику в свой адрес после перехода в валенсийский клуб.

Ранее президент «Севильи» Кастро заявил, что бельгийский игрок выбрал «Валенсию», «чтобы сыграть в четырех играх Лиги чемпионов», вместо того чтобы провести много матчей в Лиге Европы.

«Многие клубы хотели подписать меня, но после того как я поговорил c Марселино Гарсией Торалем, мы нашли связь друг с другом. Это сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов и сражается против лучших. Но перейти сюда я решил после беседы с главным тренером.

Я пришел сюда играть за «Валенсию», которая намерена провести больше четырех игр в Лиге чемпионов. Я хочу выиграть титул с «Валенсией» в этом сезоне», – сказал Батшуайи.

Права на Батшуайи принадлежат «Челси» .