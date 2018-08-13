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    Батшуайи: «В «Валенсии» я хочу сыграть больше, чем в четырех играх Лиги чемпионов»

    Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи ответил на критику в свой адрес после перехода в валенсийский клуб.

    Ранее президент «Севильи» Кастро заявил, что бельгийский игрок выбрал «Валенсию», «чтобы сыграть в четырех играх Лиги чемпионов», вместо того чтобы провести много матчей в Лиге Европы.

    «Многие клубы хотели подписать меня, но после того как я поговорил c Марселино Гарсией Торалем, мы нашли связь друг с другом. Это сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов и сражается против лучших. Но перейти сюда я решил после беседы с главным тренером.

    Я пришел сюда играть за «Валенсию», которая намерена провести больше четырех игр в Лиге чемпионов. Я хочу выиграть титул с «Валенсией» в этом сезоне», – сказал Батшуайи.

    Права на Батшуайи принадлежат «Челси» .

    Источник: Marca

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    13.08.2018 02:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 августа 2018, 02:27

      Правильно....но игр только 6 может быть а не 4...считоводы

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