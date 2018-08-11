Ковачич намекнул, что не вернется в «Реал» из аренды в «Челси»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, перешедший на правах аренды в «Челси», намекнул, что не собирается возвращаться в мадридский клуб.
На своей странице в твиттере он поблагодарил «Реал» и его болельщиков.
«После трех лет, наполненных трофеями, я решил двигаться дальше.
Несмотря на то, что наши пути разошлись, я хочу сказать большое спасибо семье «Реала» и всем болельщикам за удивительную часть моей жизни, которую я никогда не забуду», – написал Ковачич.
«Челси» арендовал Ковачича до окончания сезона-2018/19.
twit text
— Mateo Kovačić (@Mateo_Kova23) 10 августа 2018 г.