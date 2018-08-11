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    Ковачич намекнул, что не вернется в «Реал» из аренды в «Челси»

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, перешедший на правах аренды в «Челси», намекнул, что не собирается возвращаться в мадридский клуб.

    На своей странице в твиттере он поблагодарил «Реал» и его болельщиков.

    «После трех лет, наполненных трофеями, я решил двигаться дальше.

    Несмотря на то, что наши пути разошлись, я хочу сказать большое спасибо семье «Реала» и всем болельщикам за удивительную часть моей жизни, которую я никогда не забуду», – написал Ковачич.

    «Челси» арендовал Ковачича до окончания сезона-2018/19.

    Источник: Twitter

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    11.08.2018 17:42
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