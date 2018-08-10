«Краснодар» обратился к Смолову после перехода игрока в «Локомотив»

Официальный сайт «Краснодара» объявил о переходе форварда Федора Смолова в «Локомотив».

«Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

«Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы «быков».

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. На его счету 53 гола в 75 играх всех турниров. В качестве футболиста южного клуба он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, два раза признавался лучшим игроком сезона по версии РФС, один раз получил аналогичный титул от РПЛ.

Чемпионы России представили 28-летнего игрока вчера. Сумма сделки оценивается в 9 миллионов евро.

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