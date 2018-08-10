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  • «Краснодар» обратился к Смолову после перехода игрока в «Локомотив»

«Краснодар» обратился к Смолову после перехода игрока в «Локомотив»

10 августа 2018, 13:06
15

Официальный сайт «Краснодара» объявил о переходе форварда Федора Смолова в «Локомотив».

«Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

«Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы «быков».

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. На его счету 53 гола в 75 играх всех турниров. В качестве футболиста южного клуба он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, два раза признавался лучшим игроком сезона по версии РФС, один раз получил аналогичный титул от РПЛ.

Чемпионы России представили 28-летнего игрока вчера. Сумма сделки оценивается в 9 миллионов евро.

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Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (15)
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Dan93
1533895936
Когда это Смолову успело 29 стукнуть?
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giluxa1963
1533895955
правильно сделали что продали
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KOLBIS
1533896094
Отдай 50% скидочную карту Магнита назад,добавили в пресс-службе...
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bzfar
1533897236
Достойно проводили!
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amazonaws
1533898100
Палычу нужет атакующий игрок. Нашли Смолова и склонили его к переходу. Он забивной. Теперь Палычу предстоит вписать игрока в команду и наладить взаимодействие атаки. От этого будут зависеть результаты Локомотива. Фёдора можно СМЕЛО поздравлять с этим большим успешным подписанием контракта с Локомотивом. Палыч должен направить Смолова на ПУТЬ истинный футбольный и помочь ему завязать с НОЧНЫМИ гулянками. Желаем Фёдору БОЛЬШИХ футбольных успехов в Локомотиве!
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ВикторВВ
1533898368
Бомбардир, 53 чего в 75 играх?)))
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gennadiy
1533901731
пускай пдд учит
Ответить
Полная Канистра
1533907007
так он должен в барсе или в Баварии ман-сити играть ведь какая офигенная стрельность у него 53 гола в 75 играх 2-я ногами забивал поди сразу
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zigbert
1533977415
Хорошее напутствие Краснодара.
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