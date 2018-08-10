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    «Краснодар» обратился к Смолову после перехода игрока в «Локомотив»

    Официальный сайт «Краснодара» объявил о переходе форварда Федора Смолова в «Локомотив».

    «Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

    «Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы «быков».

    Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. На его счету 53 гола в 75 играх всех турниров. В качестве футболиста южного клуба он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, два раза признавался лучшим игроком сезона по версии РФС, один раз получил аналогичный титул от РПЛ.

    Чемпионы России представили 28-летнего игрока вчера. Сумма сделки оценивается в 9 миллионов евро.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.08.2018 13:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:50

      Хорошее напутствие Краснодара.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 16:16

      так он должен в барсе или в Баварии ман-сити играть ведь какая офигенная стрельность у него 53 гола в 75 играх 2-я ногами забивал поди сразу

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 10 августа 2018, 19:19

      а он и будет играть в почти Барсе, ведь Геркус вчера сказал что Локо это статусный европейский клуб))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 10 августа 2018, 14:48

      пускай пдд учит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 августа 2018, 13:52

      Бомбардир, 53 чего в 75 играх?)))

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 10 августа 2018, 13:48

      Палычу нужет атакующий игрок.
      Нашли Смолова и склонили его к переходу.
      Он забивной.
      Теперь Палычу предстоит вписать игрока в команду и наладить взаимодействие атаки.
      От этого будут зависеть результаты Локомотива.
      Фёдора можно СМЕЛО поздравлять с этим большим успешным подписанием контракта с Локомотивом.
      Палыч должен направить Смолова на ПУТЬ истинный футбольный и помочь ему завязать с НОЧНЫМИ гулянками.
      Желаем Фёдору БОЛЬШИХ футбольных успехов в Локомотиве!

      0
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      ...
      Рейтинг: +508

      triton004 > amazonaws 10 августа 2018, 16:31

      Мальчику почти 30 ка,а Палыч должен ещё смотреть за тем чтоб этот оболтус по ночным клубам не шастал? Если он фраер,то он так им и останется

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 августа 2018, 13:33

      Достойно проводили!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 13:14

      Отдай 50% скидочную карту Магнита назад,добавили в пресс-службе...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > KOLBIS 10 августа 2018, 13:36

      Федя поменял гнилые овощи по акции на палкарт :)

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Loko_Roma 10 августа 2018, 13:38

      Догадался,плацкарт)))...Ага,место у туалета...

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > KOLBIS 10 августа 2018, 14:05

      Стоя с лотерейками)

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 августа 2018, 13:12

      правильно сделали что продали

      0
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      Рейтинг: +229

      Dan93 10 августа 2018, 13:12

      Когда это Смолову успело 29 стукнуть?

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > Dan93 10 августа 2018, 13:47

      Тем, кто сюда новости копипастит, и 18 нету. Так что не суди строго их за ошибки.

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