Семак: «Лодыгин вышел в старте на матч с «Динамо»? Дали Юре шанс, он важный игрок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» (0:4).

– Почему вы выпустили Лодыгина? Здоров ли Лунев?

– С Луневым все в порядке. Мы дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.

– Почему такая ротация состава? Чем вы руководствовались?

– Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние. Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.

– Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем связаны эти перестановки?

– Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. Нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно