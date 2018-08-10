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    Семак: «Лодыгин вышел в старте на матч с «Динамо»? Дали Юре шанс, он важный игрок»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» (0:4).

    – Почему вы выпустили Лодыгина? Здоров ли Лунев?

    – С Луневым все в порядке. Мы дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.

    – Почему такая ротация состава? Чем вы руководствовались?

    – Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние. Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.

    Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем связаны эти перестановки?

    – Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. Нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Sports.ru

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    10.08.2018 00:50
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:31

      Ротация состава конечно необходима ,но с вратарем Семак не угадал.

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 августа 2018, 15:04

      Надо с ним расставаться ..это не вратарь ..может даже прикупить ..Кержаков тоже не вариант ..

      3
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 10 августа 2018, 13:43

      Грек как был понторезом, вылезшим из ниоткуда, так им и остался. Гнать его метлой из российского футбола!

      0
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 10 августа 2018, 11:03

      Ну если Семаку важны и нужны рукожопые, дырявые и бессовестные игроки , то ког ещё не покупай всё равно будет говно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:42

      ему этих шансов уже давали предостаточно и прежние тренеры но косяков меньше не стало с его стороны. зря Лунева не поставил. при такой игре все равно думаю проиграли бы но хотя бы пропустили на пару мячей меньше.

      9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2018, 10:07

      На твоей совести,Серёжа,этот прое.он!Сказалось отсутствие опыта тренерской работы на высоком уровне и халатность помощников и игроков в деле подготовки к конкретному сопернику.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 августа 2018, 10:03

      Всегда надо давать шансы в плей-офф. Я думал, Сергей Богданович, Вы посмекалистей.

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 10 августа 2018, 10:00

      как минимум два мяча на совести лодыгина. ближний угол он совсем не держит. обратно в грецию его. надеюсь в питере будет лунёв и не даст мечам залетать в ворота, а дзюба накидает минчанам. и вообще, бомбардир если вы косячите, будте добры косяк быстро исправлять. а то уже 9 часов прошло с момента появления темы, а тренер зенита по прежнему лодыгин)))

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 10 августа 2018, 09:45

      Он сказал именно те слова, которые я предсказал в своих постах вчера, исходя из того, что он намеренно сливал эту игру. Семак лишился моего уважения напрочь.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2018, 09:13

      а мне нравится что происходит еще раз доказано всем тем,кто считает что у Зенита сильный и большой состав, а на деле пшик из этих всех игрочишек в лучшем случае человек 7 можно с натяжкой считать игроками с которыми можно строить команду от остальных в срочном порядке следует избавляться,но спрашивается как это сделать,а это почти невозможно зарплаты у них большие да кто сам откажется от мульёнов,а Семак поэтому постоянно твердит что нужны игроки и не просто для количества и лимита,а для построения сильной команды так что кто ждет в ближайшем будущем успехов могут засунуть свои ожидания куда подальше

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