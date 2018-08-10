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  • Семак: «Лодыгин вышел в старте на матч с «Динамо»? Дали Юре шанс, он важный игрок»

Семак: «Лодыгин вышел в старте на матч с «Динамо»? Дали Юре шанс, он важный игрок»

10 августа 2018, 00:50
29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» (0:4).

– Почему вы выпустили Лодыгина? Здоров ли Лунев?

– С Луневым все в порядке. Мы дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.

– Почему такая ротация состава? Чем вы руководствовались?

– Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние. Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.

Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем связаны эти перестановки?

– Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. Нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Источник: Sports.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мн Лодыгин Юрий Семак Сергей
Комментарии (29)
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mikitka
1533852626
игрок важный, как писюн бумажный...
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Бенедиктус
1533854369
Главный тренер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал выбор состава на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» А что, уже Семака выгнали, а Лодыгина главным тренером назначили???
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woyser
1533856346
Теперь всё ясно! Просто Лодыгин не шарит кого выпускать. Эх, Бомбардир!
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3a zenit
1533867271
дал шанс говну,норм чё.Вопросов нет.Я так не матюкался в телевизор давно.
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KOLBIS
1533871566
Не финал ЛЧ,не отдал пас сопернику,но почему-то хочется сказать-ЛОДЫРИУС...
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ROSTOV SUPER
1533872221
Да , неудачную игру выбрал Семак для экспериментов с составом ! Какие позиции нужно усилять определяют на сборах , а не в еврокубковом матче !
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Рубик Докоян
1533874928
В Прошлом году от израильтян еле отскочили, Лодыгин тогда выручил. . Недооценив соперника, проявив неуважение к нему, вот и "обзырянились". Лодыгину давали шанс Луческу и Манчини, но он так и не стал первым номером. Вначале зенитовской карьеры подавал неплохие надежды, но они так и остались надеждами. Для экспериментов есть сборы, тренировки по которым видно кто есть кто. В еврокубках должны играть сильнейшие на данный момент игроки как и в матчах РПЛ. В первых 2-х турах у них были необходимые кондиции, а теперь надо набирать ?.. Вот в ответке и посмотрим на кондиции тренерского штаба и игроков команды...
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neveldomha
1533877798
Сергей Богданыч, это не место для экспериментов. На самом деле это ПОЗОР.
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Вомбат
1533883548
Он сказал именно те слова, которые я предсказал в своих постах вчера, исходя из того, что он намеренно сливал эту игру. Семак лишился моего уважения напрочь.
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OfaZavr
1533886972
ему этих шансов уже давали предостаточно и прежние тренеры но косяков меньше не стало с его стороны. зря Лунева не поставил. при такой игре все равно думаю проиграли бы но хотя бы пропустили на пару мячей меньше.
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