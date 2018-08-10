Семак: «Лодыгин вышел в старте на матч с «Динамо»? Дали Юре шанс, он важный игрок»

Ротация состава конечно необходима ,но с вратарем Семак не угадал.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Динамо» (0:4).
– Почему вы выпустили Лодыгина? Здоров ли Лунев?
– С Луневым все в порядке. Мы дали Юре шанс. Нужно поддерживать игровую практику, он для нас важный игрок.
– Почему такая ротация состава? Чем вы руководствовались?
– Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние. Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.
– Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем связаны эти перестановки?
– Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. Нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.
«Зенит» давно не проигрывал так позорно