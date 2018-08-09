Мещеряков: «Смолов – самый высокооплачиваемый футболист «Локомотива»? Конечно, нет»

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков​ рассказал некоторые подробности зарплаты новичка команды Федора Смолова.

Сегодня нападающий перешел в московский клуб из «Краснодара». По информации СМИ, он будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

– Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива»?

– Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры.

– То есть существенные бонусы?

– Еще раз: будут личные и командные результаты – будут и цифры.

– Трансферная кампания клуба завершена?

– Мы к трансферам и новичкам всегда относились исключительно взвешенно. Так будет и дальше. А трансферная работа не прекращается никогда.