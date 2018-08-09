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  • Мещеряков: «Смолов – самый высокооплачиваемый футболист «Локомотива»? Конечно, нет»

Мещеряков: «Смолов – самый высокооплачиваемый футболист «Локомотива»? Конечно, нет»

9 августа 2018, 14:05
2

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков​ рассказал некоторые подробности зарплаты новичка команды Федора Смолова.

Сегодня нападающий перешел в московский клуб из «Краснодара». По информации СМИ, он будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

– Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива»?

– Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры.

– То есть существенные бонусы?

– Еще раз: будут личные и командные результаты – будут и цифры.

– Трансферная кампания клуба завершена?

– Мы к трансферам и новичкам всегда относились исключительно взвешенно. Так будет и дальше. А трансферная работа не прекращается никогда.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (2)
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acor94
1533817437
Не умеют они писать новости. Вот как надо: Мещеряков: "Смолов самый высокоплачиваемый футболист "Локомотива"! (нет)
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Pablo845
1533819511
Может быть хватит говорить про Федю-тоже мне-звезду нашли!
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