Мещеряков: «Смолов – самый высокооплачиваемый футболист «Локомотива»? Конечно, нет»

Может быть хватит говорить про Федю-тоже мне-звезду нашли!
Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал некоторые подробности зарплаты новичка команды Федора Смолова.
Сегодня нападающий перешел в московский клуб из «Краснодара». По информации СМИ, он будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.
– Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива»?
– Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры.
– То есть существенные бонусы?
– Еще раз: будут личные и командные результаты – будут и цифры.
– Трансферная кампания клуба завершена?
– Мы к трансферам и новичкам всегда относились исключительно взвешенно. Так будет и дальше. А трансферная работа не прекращается никогда.