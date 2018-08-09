Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «Смолов – самый высокооплачиваемый футболист «Локомотива»? Конечно, нет»

    Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков​ рассказал некоторые подробности зарплаты новичка команды Федора Смолова.

    Сегодня нападающий перешел в московский клуб из «Краснодара». По информации СМИ, он будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

    – Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива»?

    – Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры.

    – То есть существенные бонусы?

    – Еще раз: будут личные и командные результаты – будут и цифры.

    – Трансферная кампания клуба завершена?

    – Мы к трансферам и новичкам всегда относились исключительно взвешенно. Так будет и дальше. А трансферная работа не прекращается никогда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 9 августа 2018, 15:58

      Может быть хватит говорить про Федю-тоже мне-звезду нашли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      acor94 9 августа 2018, 15:23

      Не умеют они писать новости. Вот как надо:

      Мещеряков: "Смолов самый высокоплачиваемый футболист "Локомотива"! (нет)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11