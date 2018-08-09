Эриксен заменит Модрича в «Реале»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен входит в трансферные планы «Реала».

26-летний датчанин является приоритетной целью мадридцев в случае ухода полузащитника Луки Модрича. Конкуренцию ему в этом составляют хавбеки «Ювентуса» Миралем Пьянич и «Баварии» Тиаго Алькантара.

Модрич ранее сообщил о своем желании покинуть Мадрид. В его услугах заинтересован «Интер».

В минувшем сезоне Эриксен сыграл в 37 матчах английской Премьер-лиги, забив в них 10 голов и отдав столько же результативных передач.