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    Эриксен заменит Модрича в «Реале»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен входит в трансферные планы «Реала».

    26-летний датчанин является приоритетной целью мадридцев в случае ухода полузащитника Луки Модрича. Конкуренцию ему в этом составляют хавбеки «Ювентуса» Миралем Пьянич и «Баварии» Тиаго Алькантара.

    Модрич ранее сообщил о своем желании покинуть Мадрид. В его услугах заинтересован «Интер».

    В минувшем сезоне Эриксен сыграл в 37 матчах английской Премьер-лиги, забив в них 10 голов и отдав столько же результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.08.2018 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 августа 2018, 11:59

      все -таки модрич уходит в интер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 августа 2018, 11:48

      Не надо, Крис.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:55

      Слухи об этом ходят давно.

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 августа 2018, 10:36

      Хотелось , что бы Модрич остался в Реале и желание увидеть на хорошем уровне Интер ! Эриксен или Тиаго однозначно

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