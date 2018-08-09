Нигматуллин: «Видно, что «Локомотив» еще не вкатился в чемпионат»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о причинах слабой игры железнодорожников на старте нового сезона.

«Пока видно, что «Локомотив» еще не вкатился в чемпионат. Здесь сказывается и загруженность лидеров в сборных на прошедшем чемпионате мира, и, видимо, желание главного тренера команды Юрия Семина подвести футболистов к пику формы осенью, когда им предстоит старт в Лиге чемпионов. Тем более Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес только пришли в команду и еще толком не тренировались с новыми партнерами.

Когда все эти моменты удастся привести к общему знаменателю, я уверен, «Локо» снова предстанет перед публикой в лучшем виде. Сейчас главное не растерять много очков на старте. Поэтому в Оренбурге команде будет очень важно победить», – считает Нигматуллин.

Матч третьего тура РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» пройдет 12 августа.