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    Нигматуллин: «Видно, что «Локомотив» еще не вкатился в чемпионат»

    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о причинах слабой игры железнодорожников на старте нового сезона.

    «Пока видно, что «Локомотив» еще не вкатился в чемпионат. Здесь сказывается и загруженность лидеров в сборных на прошедшем чемпионате мира, и, видимо, желание главного тренера команды Юрия Семина подвести футболистов к пику формы осенью, когда им предстоит старт в Лиге чемпионов. Тем более Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес только пришли в команду и еще толком не тренировались с новыми партнерами.

    Когда все эти моменты удастся привести к общему знаменателю, я уверен, «Локо» снова предстанет перед публикой в лучшем виде. Сейчас главное не растерять много очков на старте. Поэтому в Оренбурге команде будет очень важно победить», – считает Нигматуллин.

    Матч третьего тура РПЛ «Оренбург» – «Локомотив» пройдет 12 августа.

    Источник: Известия

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    09.08.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 08:25

      В прошлом сезоне по "Спартаку" было другое объяснение. Слишком долго праздновали чемпионство. Для невзрачной и не результативной игры "Локо" находят другое -- не вкатился. Палыч, поддаст пару и вкатятся на пятой точке...

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