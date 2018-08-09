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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА. В минувший вторник «Бенфика» взяла верх над «Фенербахче» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эта победа принесла португальцам 0,200 балла в рейтинг. «Спартак» же, который единолично представляет Россию на этом этапе, в среду уступил на выезде греческому ПАОКу со счетом 2:3.

    После этих результатов у России на счету осталось 44,466 балла и шестое место в таблице. Португалия с показателем в 38,432 баллов располагается на седьмой строчке. Пятое место занимает Франция (50,248).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 9 августа 2018, 11:30

      А игры "Уфы" разве не учитываются?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:05

      ну ничего мы свои балы вернем на следующей неделе а португальцы возможно потеряют, иногда мы вырываемся вперед а иногда немного оступаемся.

      4
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 9 августа 2018, 10:02

      Спартак надо запретить.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 9 августа 2018, 10:01

      А сегодня ещё и брага у зари очки отнимет. Эх, Спартак, Спартак...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:01

      В хорошее выступление наших команд в этом году верится с трудом.

      4
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 9 августа 2018, 09:57

      В этот сезон наверное подпустим Португальцев поближе, к сожалению

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 августа 2018, 09:41

      Мы сейчас всем покажем

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 9 августа 2018, 08:35

      Подсчитаем в конце года

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 августа 2018, 08:12

      А начнется групповой этап ЛЧ и тут вообще жесть начнется.....

      3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 августа 2018, 06:45

      Ну наверняка на следующей неделе обратка будет )

      8
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