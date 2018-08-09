Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА. В минувший вторник «Бенфика» взяла верх над «Фенербахче» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эта победа принесла португальцам 0,200 балла в рейтинг. «Спартак» же, который единолично представляет Россию на этом этапе, в среду уступил на выезде греческому ПАОКу со счетом 2:3.

После этих результатов у России на счету осталось 44,466 балла и шестое место в таблице. Португалия с показателем в 38,432 баллов располагается на седьмой строчке. Пятое место занимает Франция (50,248).