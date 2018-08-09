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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

9 августа 2018, 06:07
11

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА. В минувший вторник «Бенфика» взяла верх над «Фенербахче» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эта победа принесла португальцам 0,200 балла в рейтинг. «Спартак» же, который единолично представляет Россию на этом этапе, в среду уступил на выезде греческому ПАОКу со счетом 2:3.

После этих результатов у России на счету осталось 44,466 балла и шестое место в таблице. Португалия с показателем в 38,432 баллов располагается на седьмой строчке. Пятое место занимает Франция (50,248).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (11)
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pegas1276
1533785255
ну пипец, как всегда спартак подкачал, что за рок какой то ...
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сапёр75
1533786337
Ну наверняка на следующей неделе обратка будет )
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bset
1533791577
А начнется групповой этап ЛЧ и тут вообще жесть начнется.....
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Всем привет, я тут время
1533792957
Подсчитаем в конце года
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Urry
1533796876
Мы сейчас всем покажем
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Razvedchik - sniper
1533797854
В этот сезон наверное подпустим Португальцев поближе, к сожалению
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zigbert
1533798086
В хорошее выступление наших команд в этом году верится с трудом.
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BoltCX
1533798099
А сегодня ещё и брага у зари очки отнимет. Эх, Спартак, Спартак...
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BigFanFCRV
1533798146
Спартак надо запретить.
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OfaZavr
1533801904
ну ничего мы свои балы вернем на следующей неделе а португальцы возможно потеряют, иногда мы вырываемся вперед а иногда немного оступаемся.
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