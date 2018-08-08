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    «Вулверхэмптон» интересуется Зинченко и Кесси

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может стать футболистом «Вулверхэмптона».

    По информации Express and Star, клубы договорились о переходе 21-летнего украинца, но сам игрок еще не принял решение. Ожидается, что «волки» постараются убедить футболиста до конца трансферного окна, которое закроется завтра.

    Согласно Birmingham Mail, клуб также проявляется интерес к 21-летнему хавбеку «Аталанты» Франку Кесси, арендованному «Миланом». Сумма трансфера ивуарийца может составить 36 миллионов фунтов.

    Сегодня «Вулверхэмптон» объявил о переходе испанца Адама Траоре из «Мидлсбро». Переход стоимостью 20 миллионов стал для клуба рекордным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 17:29
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