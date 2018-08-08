«Вулверхэмптон» подписал воспитанника «Барселоны» за 20 миллионов. Это рекорд клуба

Вингер «Мидлсбро» Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон». Об этом сообщила пресс-служба «волков».

Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов. Трансфер стал рекордным для победителей Чемпионшипа-2017/18, которые начнут новый сезон в Премьер-лиге.

22-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и принадлежал каталонцам с с 2004 по 2015 год, после чего в течение сезона выступал за «Астон Виллу». В минувшем сезоне Траоре забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее клуб объявил о переходах игроков сборной Португалии Руя Патрисиу и Жоао Моутинью.