«Вулверхэмптон» подписал воспитанника «Барселоны» за 20 миллионов. Это рекорд клуба

Хорошо усиливаются, хотя престарелый Моутиньо - это рискованный трансфер.
Сейчас новая фишка пошла - говорить, что барселонская молодёжка уже не та. Что хвастаться нечем и т.п. Это как посмотреть. Разумеется, что новые Месси, Хави и Иньесты просто так, как гибы после дождя, не появляются. Это игроки целой эпохи, и ещё неизвестно сколько эпох должно пройти, чтобы появились такие же. Что-то в Аяксе или МЮ тоже не виднеются новые легенды футбола.
Я бы сказал, что Барса больше стала делать ставку на покупных игроков. Молодёжка по-прежнему весьма достойно функционирует. Траоре, не единственный, кто сейчас стоит кругленькую сумму. Бальде Кейта из Монако, к примеру, или Гримальдо из Бенфики.
Вингер «Мидлсбро» Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон». Об этом сообщила пресс-служба «волков».
Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов. Трансфер стал рекордным для победителей Чемпионшипа-2017/18, которые начнут новый сезон в Премьер-лиге.
22-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и принадлежал каталонцам с с 2004 по 2015 год, после чего в течение сезона выступал за «Астон Виллу». В минувшем сезоне Траоре забил пять голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее клуб объявил о переходах игроков сборной Португалии Руя Патрисиу и Жоао Моутинью.