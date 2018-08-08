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    «Вулверхэмптон» подписал воспитанника «Барселоны» за 20 миллионов. Это рекорд клуба

    Вингер «Мидлсбро» Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон». Об этом сообщила пресс-служба «волков».

    Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов. Трансфер стал рекордным для победителей Чемпионшипа-2017/18, которые начнут новый сезон в Премьер-лиге.

    22-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и принадлежал каталонцам с с 2004 по 2015 год, после чего в течение сезона выступал за «Астон Виллу». В минувшем сезоне Траоре забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

    Ранее клуб объявил о переходах игроков сборной Португалии Руя Патрисиу и Жоао Моутинью.

    Источник: ФК «Вулверхэмптон»

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    08.08.2018 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 13:34

      Хорошо усиливаются, хотя престарелый Моутиньо - это рискованный трансфер.
      Сейчас новая фишка пошла - говорить, что барселонская молодёжка уже не та. Что хвастаться нечем и т.п. Это как посмотреть. Разумеется, что новые Месси, Хави и Иньесты просто так, как гибы после дождя, не появляются. Это игроки целой эпохи, и ещё неизвестно сколько эпох должно пройти, чтобы появились такие же. Что-то в Аяксе или МЮ тоже не виднеются новые легенды футбола.
      Я бы сказал, что Барса больше стала делать ставку на покупных игроков. Молодёжка по-прежнему весьма достойно функционирует. Траоре, не единственный, кто сейчас стоит кругленькую сумму. Бальде Кейта из Монако, к примеру, или Гримальдо из Бенфики.

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