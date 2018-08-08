HLN: «Реал» заплатит за Куртуа около 40 миллионов

Бельгийское издание HLN сообщило о договоренности между «Челси» и «Реалом» по переходу Тибо Куртуа.

Согласно источнику, сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. Голкипер сборной Бельгии заключит контракт с мадридским клубом сроком на шесть лет.

Куртуа подписал контракт с «Челси» в июле 2011 года, после чего был арендован мадридским «Атлетико» в течение трех сезонов. В составе синих игрок дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

По итогам ЧМ-2018 Куртуа был признан лучшим игроком турнира на своей позиции.

Напомним, сегодня стало известно о переходе в «Челси» вратаря Кепы Аррисабалаги из «Атлетика». Сумма сделки составила рекордные для испанских футболистов 80 миллионов фунтов. Кепа также стал самым дорогим голкипером в истории.