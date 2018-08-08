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    HLN: «Реал» заплатит за Куртуа около 40 миллионов

    Бельгийское издание HLN сообщило о договоренности между «Челси» и «Реалом» по переходу Тибо Куртуа.

    Согласно источнику, сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. Голкипер сборной Бельгии заключит контракт с мадридским клубом сроком на шесть лет.

    Куртуа подписал контракт с «Челси» в июле 2011 года, после чего был арендован мадридским «Атлетико» в течение трех сезонов. В составе синих игрок дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

    По итогам ЧМ-2018 Куртуа был признан лучшим игроком турнира на своей позиции.

    Напомним, сегодня стало известно о переходе в «Челси» вратаря Кепы Аррисабалаги из «Атлетика». Сумма сделки составила рекордные для испанских футболистов 80 миллионов фунтов. Кепа также стал самым дорогим голкипером в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 16:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1364

      МВС 8 августа 2018, 19:19

      Реал можно поздравить с очень удачным трансфером.максимально удачным.

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:13

      Неужели нельзя было продать Куртуа подороже. Аррисабалагу взяли за 80млн.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > zigbert 8 августа 2018, 21:33

      Нельзя было, у Куртуа последний год по контракту и он сильно закусился с "Челси". Выбор невелик, либо отдать сейчас хоть за какие-то деньги, либо через год потерять бесплатно. Отправлять высокооплачиваемого футболиста в резерв тоже не выход, это было бы спусканием денег в унитаз.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 августа 2018, 17:27

      Вот дураки! Взяли бы Медведева из Локо за 3 ляма и радовались.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 16:28

      Это очень забавно , что Челси Кепу Аррисабалагу берёт за 80 млн., а Реал Куртуа за 40 млн., добавляет пикантности этой ситуации то, что Реал зимой хотел купить Кепу , но уж точно не за 80 млн. (поэтому наверное и не купили), а так получается, что уже опытный и проверенный и далеко не старый Куртуа Реалу обойдётся в два раза дешевле , чем Челси Кепа ,который во взрослом футболе играет всего полтора сезона (последние пол года Кепа не играл за Атлетик , из-за того ,что его собирались продавать ) короче англичан дурят все кому не лень , а потом эти клубы проваливаются в Еврокубках.P.S. К клубам АПЛ уже давно подходят слова из стихотворения Пушкина "Ах, обмануть меня не трудно !... Я сам обманываться рад ! "

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 августа 2018, 16:16

      Кепа 80?,а лучший вратарь ЧМ за 40, что за бред? Атлетику повезло они наверное еще никогда не продавали игрока за такие бабки

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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx > Garrincha58 8 августа 2018, 18:16

      Они и не продавали,а это вынужденная мера сейчас для Челси-сумма отступных,просто Куртуа повел себя как сволочь за год до окончания контракта!

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