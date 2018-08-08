Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

HLN: «Реал» заплатит за Куртуа около 40 миллионов

8 августа 2018, 16:02
7

Бельгийское издание HLN сообщило о договоренности между «Челси» и «Реалом» по переходу Тибо Куртуа.

Согласно источнику, сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. Голкипер сборной Бельгии заключит контракт с мадридским клубом сроком на шесть лет.

Куртуа подписал контракт с «Челси» в июле 2011 года, после чего был арендован мадридским «Атлетико» в течение трех сезонов. В составе синих игрок дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

По итогам ЧМ-2018 Куртуа был признан лучшим игроком турнира на своей позиции.

Напомним, сегодня стало известно о переходе в «Челси» вратаря Кепы Аррисабалаги из «Атлетика». Сумма сделки составила рекордные для испанских футболистов 80 миллионов фунтов. Кепа также стал самым дорогим голкипером в истории.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Реал Челси Бельгия Куртуа Тибо Кепа
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1533734207
Кепа 80?,а лучший вратарь ЧМ за 40, что за бред? Атлетику повезло они наверное еще никогда не продавали игрока за такие бабки
Ответить
hevbn 28
1533734895
Это очень забавно , что Челси Кепу Аррисабалагу берёт за 80 млн., а Реал Куртуа за 40 млн., добавляет пикантности этой ситуации то, что Реал зимой хотел купить Кепу , но уж точно не за 80 млн. (поэтому наверное и не купили), а так получается, что уже опытный и проверенный и далеко не старый Куртуа Реалу обойдётся в два раза дешевле , чем Челси Кепа ,который во взрослом футболе играет всего полтора сезона (последние пол года Кепа не играл за Атлетик , из-за того ,что его собирались продавать ) короче англичан дурят все кому не лень , а потом эти клубы проваливаются в Еврокубках.P.S. К клубам АПЛ уже давно подходят слова из стихотворения Пушкина "Ах, обмануть меня не трудно !... Я сам обманываться рад ! "
Ответить
Отчаянный Пердун
1533738455
Вот дураки! Взяли бы Медведева из Локо за 3 ляма и радовались.
Ответить
zigbert
1533744788
Неужели нельзя было продать Куртуа подороже. Аррисабалагу взяли за 80млн.
Ответить
МВС
1533745171
Реал можно поздравить с очень удачным трансфером.максимально удачным.
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+