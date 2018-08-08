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  • Рибейро: «Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку»

Рибейро: «Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку»

8 августа 2018, 11:43
23

Футболист «Фламенго» Эвертон Рибейро высоко оценил шансы на успех 18-летнего новичка «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиусу только-только стукнуло 18 лет. Думаю, в «Реале» он станет идеальным игроком.

У него есть все, чтобы стать топ-футболистом. Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку», – приводит слова Рибейра O Dia.

Винисиус пополнил ряды «Реала» этим летом. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

«Реал» подписал пацана за 45 миллионов. Кто это?

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Фламенго Роналду Криштиану Рибейро Эвертон Винисиус
Комментарии (23)
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АртурZaСМ
1533718316
Даже для меня как для болельщика Месси, это звучит смешно и нелепо "Роналду испугался (какого-то там) Винисиуса"
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Наварх
1533718385
Много пыли из ничего. Слова про испуг с славкой - бредовее даже журналисты с большой фантазией не придумали. Совет Рибейро - трезветь перед интервью.
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Derzkiy1
1533718954
Он скорее всего испугался Конкуренции с Бенземой ....
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АртурZaСМ
1533719252
До планки, которую установили Месси и Роналду всем очень далеко Неймарам, Азарам, МбаппеММ (ы-ы-ы) и уж тем более Винисиусам о существовании , которых они скорее всего даже не слышали и не говоря уже об испуге...
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Deniskl
1533721036
Такая чушь!!!
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I_R_O_N_M_A_N
1533722014
Он что под наркотиками???
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lek!
1533722050
Таких как он пруд пруди было у Реала , вспомним того же Робиньо , и что в этоге получилось ?
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Lenin26
1533723257
Да не кого он не боится,просто ему обидно стало,страна в которой он играет и приносит ей бешенные доходы кинула его,так ещё и на бизнес его наезжают,да и клуб умыл руки не став его защищать,вообщем вокруг него были одни свиньи неблагодарные,вот он осерчал и дёрнул в другую страну и клуб)))
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Cules2013
1533723489
По-моему, так считает только сам Рибейро. Абсурд полный.
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кошмарик
1533725137
мда.. дебилизм прогрессирует.. если винисиус достигнет хотя бы 20% от того что достиг Роналду, то это будет превосходно
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