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    Рибейро: «Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку»

    Футболист «Фламенго» Эвертон Рибейро высоко оценил шансы на успех 18-летнего новичка «Реала» Винисиуса Жуниора.

    «Винисиусу только-только стукнуло 18 лет. Думаю, в «Реале» он станет идеальным игроком.

    У него есть все, чтобы стать топ-футболистом. Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку», – приводит слова Рибейра O Dia.

    Винисиус пополнил ряды «Реала» этим летом. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

    «Реал» подписал пацана за 45 миллионов. Кто это?

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 11:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 8 августа 2018, 19:41

      Чувак урвал свою "минуту славы". Плохого PR не бывает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:15

      вот ведь сморозят бред хоть стой хоть падай))

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 17:09

      Глупость какая то.

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 8 августа 2018, 16:06

      Ахаха лол

      2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 8 августа 2018, 14:56

      Да ну на.....

      3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 8 августа 2018, 13:54

      Не поклонник Роналду,но единственный кто может его на лавку усадить -это он сам ...можно было бы сказать ,что возраст еще может,но не сейчас явно

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 августа 2018, 13:45

      мда.. дебилизм прогрессирует.. если винисиус достигнет хотя бы 20% от того что достиг Роналду, то это будет превосходно

      6
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 8 августа 2018, 13:37

      Это явно не мельдоний! Ляпнул чушь- зато теперь в футбольных кругах узнали, что есть такой Эвертон Рибейро.

      2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 августа 2018, 13:30

      Боже.. что он говорит, как бы не пришлось потом стыдиться за свои слова

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 13:18

      По-моему, так считает только сам Рибейро. Абсурд полный.

      6
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