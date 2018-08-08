Рибейро: «Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку»

Футболист «Фламенго» Эвертон Рибейро высоко оценил шансы на успех 18-летнего новичка «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиусу только-только стукнуло 18 лет. Думаю, в «Реале» он станет идеальным игроком.

У него есть все, чтобы стать топ-футболистом. Роналду ушел из «Реала» потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку», – приводит слова Рибейра O Dia.

Винисиус пополнил ряды «Реала» этим летом. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

«Реал» подписал пацана за 45 миллионов. Кто это?