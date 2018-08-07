Агент: «Буффон был уверен, что «Ювентус» подпишет Роналду»

Футбольный агент Сильвано Мартина, который представляет интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, рассказал о его реакции на подписание «Ювентусом» Криштиану Роналду.

«В тот момент, как только появились первые новости о Роналду, он был уверен, что «Юве» его подпишет.

Джанлуиджи с гордостью носил футболку «Ювентуса». Он очень эмоциональный человек, и я надеюсь, что ему не придется играть против туринцев. Это доставило бы ему боль.

Вернуться в «Юве»? Не знаю, но не думаю, что «ПСЖ» будет готов его отпустить. Но это лишь мое личное мнение. Такой вопрос никогда не обсуждался», – рассказал Мартина.