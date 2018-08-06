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    Погребняк: «Разногласия с «Динамо» завершены. Никаких претензий у меня нет»

    Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что достиг мирового соглашения с московским клубом.

    В январе этого года «Динамо» расторгло контракт с 34-летним футболистом в одностороннем порядке. Форварда хотел, чтобы москвичи выплатили ему всю суммы, предусмотренную по трудовому договору, который был рассчитан до мая.

    Бывшее руководство «Динамо», со своей стороны, грозило Погребняку многомиллионным иском за якобы невыполнение контрактных обязательств.

    «Я рад, что наши разногласия с «Динамо» завершены. Спасибо новому руководству клуба, за конструктивный подход при подписании мирового соглашения, а при прежнем генеральном директоре Муравьеве разговора вообще не получалось.

    На данный момент все вопросы урегулированы, никаких претензий у меня нет», – сказал Погребняк.

    Погребняк перешел в «Динамо» из «Рединга» в августе 2015 года, заключив трехлетнее соглашение.

    Источник: Sport24

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    06.08.2018 18:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 14:01

      Куда теперь Павел?

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 6 августа 2018, 20:15

      Судя по гамнистости данного сабжа, пришлось раскошелится начальству.

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 августа 2018, 19:10

      Логично, никто никому ничего не должен...

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