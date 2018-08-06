Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» отпустит Родриго в «Реал» за 120 миллионов

6 августа 2018, 11:09
11

«Валенсия» отпустит нападающего Родриго в том случае, если претендент предложит за 27-летнего игрока сумму отступных, прописанную в действующем контракте.

«У Родриго есть в контракте пункт о сумме отступных. Любой клуб, который претендует на него, должен будет заплатить эту сумму.

В том случае, если предложение заинтересует футболиста, то мы ничего с этим не сможем делать. Мы обязаны соблюдать контракт», – рассказал главный тренер «Валенсии» Марселино.

Ранее сообщалось, что данная сумма равна 120 миллионам евро. В его услугах заинтересован «Реал».

Источник: Marca
Испания. Примера Валенсия Реал Родриго Марселино
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1533543566
за что такие бабки
Ответить
Cules2013
1533544177
он больше 40 не стоит, Реал не станет выкидывать деньги на ветер. Да и другие тоже. Валенсия хочет удержать его, так в итоге и будет.
Ответить
Патронташ
1533544947
Валенсия явно растроена, что прописала в отступных каких то жалких 120 лямов. Всего то половинка Неймара.
Ответить
alexis02lion
1533545840
Так ещё до конца сезона в Ла Лиге про его переход писали и всё никак. Он лидер и потому цена адекватна с учётом его значимости для Валенсии. В Реале он будет один из и часть функционала Роналду по ходу на себя возьмёт. А так лучше Кейна за 250 взять, чем этого товарища за 120.
Ответить
AHTUNGBOL
1533546027
Надо брать, а то мало непонятных игроков осталось в составе...
Ответить
серега кашин
1533546648
не возьмут потому что он этого не стоит
Ответить
кузнецов артем
1533547094
Не думаю, что он стоит больше нынешнего Рона...
Ответить
Jenea83
1533549019
Что то я сомневаюсь я что за него заплатят такую сумму. Даже учитывая что это Реал.
Ответить
Derzkiy1
1533549907
Если Родриго купят и продадут модрича, думаю 10-20% поклонников мадридцев сбежит
Ответить
zigbert
1533631695
Прописанная сумма будет преградой для Реала.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+