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    «Валенсия» отпустит Родриго в «Реал» за 120 миллионов

    «Валенсия» отпустит нападающего Родриго в том случае, если претендент предложит за 27-летнего игрока сумму отступных, прописанную в действующем контракте.

    «У Родриго есть в контракте пункт о сумме отступных. Любой клуб, который претендует на него, должен будет заплатить эту сумму.

    В том случае, если предложение заинтересует футболиста, то мы ничего с этим не сможем делать. Мы обязаны соблюдать контракт», – рассказал главный тренер «Валенсии» Марселино.

    Ранее сообщалось, что данная сумма равна 120 миллионам евро. В его услугах заинтересован «Реал».

    Источник: Marca

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    06.08.2018 11:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:48

      Прописанная сумма будет преградой для Реала.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 августа 2018, 13:05

      Если Родриго купят и продадут модрича, думаю 10-20% поклонников мадридцев сбежит

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 августа 2018, 12:50

      Что то я сомневаюсь я что за него заплатят такую сумму. Даже учитывая что это Реал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 августа 2018, 12:18

      Не думаю, что он стоит больше нынешнего Рона...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 августа 2018, 12:10

      не возьмут потому что он этого не стоит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 12:00

      Надо брать, а то мало непонятных игроков осталось в составе...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 августа 2018, 11:57

      Так ещё до конца сезона в Ла Лиге про его переход писали и всё никак. Он лидер и потому цена адекватна с учётом его значимости для Валенсии. В Реале он будет один из и часть функционала Роналду по ходу на себя возьмёт. А так лучше Кейна за 250 взять, чем этого товарища за 120.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 августа 2018, 11:42

      Валенсия явно растроена, что прописала в отступных каких то жалких 120 лямов. Всего то половинка Неймара.

      3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Патронташ 6 августа 2018, 11:54

      Зато по игре даже мизинца Неймара не стоит..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 11:29

      он больше 40 не стоит, Реал не станет выкидывать деньги на ветер. Да и другие тоже. Валенсия хочет удержать его, так в итоге и будет.

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 августа 2018, 11:19

      за что такие бабки

      3
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