«Валенсия» отпустит Родриго в «Реал» за 120 миллионов

«Валенсия» отпустит нападающего Родриго в том случае, если претендент предложит за 27-летнего игрока сумму отступных, прописанную в действующем контракте.

«У Родриго есть в контракте пункт о сумме отступных. Любой клуб, который претендует на него, должен будет заплатить эту сумму.

В том случае, если предложение заинтересует футболиста, то мы ничего с этим не сможем делать. Мы обязаны соблюдать контракт», – рассказал главный тренер «Валенсии» Марселино.

Ранее сообщалось, что данная сумма равна 120 миллионам евро. В его услугах заинтересован «Реал».