Яковлев – о поражении от «Оренбурга»: «Крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался»

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев считает, что после крупного поражения от «Оренбурга» его команда не должна опускать руки.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Оренбург» завершился со счетом 0:3.

– Это случайность или разница в готовности, уровне команд?

– Думаю, так сложилось. Пропустили гол необязательный, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Конечно, тяжело играть, «Оренбург» начал больше обороняться. Сегодняшнюю игру нужно разобрать и делать выводы. Команда готова, неплохо играла во втором тайме. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.

– Андрей Тихонов отмечал, что бессмысленно было подавать верхом против такой высокой команды. Вы выходили с установкой низом играть?

– Изначально да. Все футболисты там за 185. Но во втором тайме одна подача привела к опасному моменту. Не бывает идеальной игры в обороне, все ошибаются. Просто нужно подобрать момент, когда нужно это делать, а когда – нет.

– Тихонов в раздевалке больше ругал или призвал быстрее забыть игру и готовиться дальше?

– Сказал, чтобы не опускали голову и двигались дальше. Думаю, крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался.

– Болельщики вас не ругали, а поддерживали после матча?

– Конечно, после игры мы поблагодарили болельщиков, низкий им поклон. Они сказали, что верят в нас, без поражений не бывает побед.