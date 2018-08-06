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  • Яковлев – о поражении от «Оренбурга»: «Крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался»

Яковлев – о поражении от «Оренбурга»: «Крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался»

6 августа 2018, 08:30
5

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев считает, что после крупного поражения от «Оренбурга» его команда не должна опускать руки.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Оренбург» завершился со счетом 0:3.

– Это случайность или разница в готовности, уровне команд?

– Думаю, так сложилось. Пропустили гол необязательный, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Конечно, тяжело играть, «Оренбург» начал больше обороняться. Сегодняшнюю игру нужно разобрать и делать выводы. Команда готова, неплохо играла во втором тайме. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.

– Андрей Тихонов отмечал, что бессмысленно было подавать верхом против такой высокой команды. Вы выходили с установкой низом играть?

– Изначально да. Все футболисты там за 185. Но во втором тайме одна подача привела к опасному моменту. Не бывает идеальной игры в обороне, все ошибаются. Просто нужно подобрать момент, когда нужно это делать, а когда – нет.

– Тихонов в раздевалке больше ругал или призвал быстрее забыть игру и готовиться дальше?

– Сказал, чтобы не опускали голову и двигались дальше. Думаю, крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался.

– Болельщики вас не ругали, а поддерживали после матча?

– Конечно, после игры мы поблагодарили болельщиков, низкий им поклон. Они сказали, что верят в нас, без поражений не бывает побед.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Яковлев Павел Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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1bear
1533543350
...вот уж зря вам Тихонов не "напихал"...
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Дядя Серёжа
1533549763
За незабитую пенальку можно было бы посопатке
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bzfar
1533562024
Надо сказать, что по мне это был пока самый интересный матч! И счет не отражает положения дел на поле. Но так бывает, когда у одних всё залетает в ворота. Успехов обеим командам! Есть потенциал
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zigbert
1533630154
Для КС не все еще потеряно.
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