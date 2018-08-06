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    Яковлев – о поражении от «Оренбурга»: «Крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался»

    Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев считает, что после крупного поражения от «Оренбурга» его команда не должна опускать руки.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Оренбург» завершился со счетом 0:3.

    – Это случайность или разница в готовности, уровне команд?

    – Думаю, так сложилось. Пропустили гол необязательный, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Конечно, тяжело играть, «Оренбург» начал больше обороняться. Сегодняшнюю игру нужно разобрать и делать выводы. Команда готова, неплохо играла во втором тайме. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.

    – Андрей Тихонов отмечал, что бессмысленно было подавать верхом против такой высокой команды. Вы выходили с установкой низом играть?

    – Изначально да. Все футболисты там за 185. Но во втором тайме одна подача привела к опасному моменту. Не бывает идеальной игры в обороне, все ошибаются. Просто нужно подобрать момент, когда нужно это делать, а когда – нет.

    – Тихонов в раздевалке больше ругал или призвал быстрее забыть игру и готовиться дальше?

    – Сказал, чтобы не опускали голову и двигались дальше. Думаю, крики и какой-то пихач в раздевалке неуместны, чемпионат только начался.

    – Болельщики вас не ругали, а поддерживали после матча?

    – Конечно, после игры мы поблагодарили болельщиков, низкий им поклон. Они сказали, что верят в нас, без поражений не бывает побед.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.08.2018 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 11:22

      Для КС не все еще потеряно.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 августа 2018, 16:27

      Надо сказать, что по мне это был пока самый интересный матч!
      И счет не отражает положения дел на поле. Но так бывает, когда у одних всё залетает в ворота. Успехов обеим командам! Есть потенциал

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      Рейтинг: +5489

      Дядя Серёжа 6 августа 2018, 13:02

      За незабитую пенальку можно было бы посопатке

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Дядя Серёжа 6 августа 2018, 18:00

      да пенальти бы забил , мб исход другой бы был...
      надеюсь таких счетов не в нашу пользу больше не будет.....

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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 августа 2018, 11:15

      ...вот уж зря вам Тихонов не "напихал"...

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