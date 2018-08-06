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    Сарри: «Между «Челси» и «Манчестер Сити» на данный момент существует разница»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал исход матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (0:2). Итальянец настроен на долгую работу с командой.

    «На сегодняшний день между нами и «Сити» существует определенная разница. В первом тайме мы выглядели неплохо, однако после перерыва команды заметно различались с точки зрения физической готовности.

    Мы проводим крайне необычную предсезонную подготовку и должны еще много работать. Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности.

    Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет. Пока лишь некоторые мои идеи воплощаются игроками на поле. Мы стараемся действовать в прессинге, но это срабатывает правильно не каждый раз.

    Мы стремимся контролировать игру, но, опять же, получается это далеко не всегда. Думаю, нам предстоит долгая работа», – сказал тренер.

    Первый матч в АПЛ «Челси» проведет 11 августа.

    Источник: ФК «Челси»

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    06.08.2018 01:34
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