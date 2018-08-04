Хеведес: «Если работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке. Это знак уважения»

Новичок «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, как состоялся его переход в московский клуб, а также подчеркнул, что намерен выучить русский язык.

«Как долго думал над переходом в «Локомотив»? Обычно ты просто сравниваешь разные предложения и выбираешь то, которое тебе больше подходит.

Я много общался со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом. Мы знакомы около 15 лет, вместе работали в «Шальке». Он был одним из тех людей, которые сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Хорошо, что он есть в «Локомотиве» и я могу на него положиться.

Кстати, я уже даже пытался учить русский, но это не так просто для немца. Я приложу все усилия, так как это знак уважения. Если ты работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке», – сказал Хеведес.