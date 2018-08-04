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    Хеведес: «Если работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке. Это знак уважения»

    Новичок «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, как состоялся его переход в московский клуб, а также подчеркнул, что намерен выучить русский язык.

    «Как долго думал над переходом в «Локомотив»? Обычно ты просто сравниваешь разные предложения и выбираешь то, которое тебе больше подходит.

    Я много общался со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом. Мы знакомы около 15 лет, вместе работали в «Шальке». Он был одним из тех людей, которые сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Хорошо, что он есть в «Локомотиве» и я могу на него положиться.

    Кстати, я уже даже пытался учить русский, но это не так просто для немца. Я приложу все усилия, так как это знак уважения. Если ты работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке», – сказал Хеведес.

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 14:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:22

      Если решил выучить русский, значит хочет остаться надолго.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 августа 2018, 18:38

      Видно, что образованный и воспитанный молодой человек) Локо такие нужны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +148

      P10NER > Lev Aleks 4 августа 2018, 18:48

      у Локо такие есть! Это вот ладно бы твой комментарий был адресован свинным, коням или бомжам, там то хоть болелы бы пример брали с поведения... а то м.р.*.з.е.й. много среди них

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 4 августа 2018, 18:00

      Можно только по приветствовать. Но все-таки главное игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:51

      все правильно понимает, жаль только немногие считают что стоит язык учить там где работаешь в знак уважения стране ну и себе чтобы облегчить жизнь тоже)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 15:41

      Верным курсом идёт товарищ!!..:))
      Большие дела начинаются со знаковых мелочей!..

      5
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 14:51

      Самые популярные высказывания болельщиков при плохой игре выучит быстрее остальных слов.
      Поэтому пожелаем Бенедикту хорошей игры))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 4 августа 2018, 14:34

      Пока по интервью, видна честность и интеллект. Посмотрим на поле... В принципе я рад, что в наш чемп перешел, правда говорят хрустальный((( Походу, не бережете Вы себя, Хеведес Бенедиктович)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Саладин 4 августа 2018, 14:38

      ты мудак ?

      -2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Боцман59rus 4 августа 2018, 14:39

      ))+

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Боцман59rus 4 августа 2018, 15:17

      теперь понял, точно мудень

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Боцман59rus 4 августа 2018, 17:00

      1)Такое заявление надо обосновывать, 2) Такому заявлению не место на сайте, особенно когда на нём обитают и дети. Хоть вы и боцман, но мы не матросы, чтобы читать необоснованные и оскорбительные вещи. Да и боцманам за такое иногда матросы "тёмную" устраивают.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 августа 2018, 14:32

      Красивые слова, посмотрим на деле. А вообще, главное чтобы играл достойно и без травм.

      8
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 августа 2018, 14:28

      те что из трёх букв , быстрей всего усваиваются
      в общем - добро пожаловать

      9
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 августа 2018, 14:26

      Беня +100500.

      3
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