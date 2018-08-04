Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хеведес: «Если работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке. Это знак уважения»

Хеведес: «Если работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке. Это знак уважения»

4 августа 2018, 14:24
15

Новичок «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, как состоялся его переход в московский клуб, а также подчеркнул, что намерен выучить русский язык.

«Как долго думал над переходом в «Локомотив»? Обычно ты просто сравниваешь разные предложения и выбираешь то, которое тебе больше подходит.

Я много общался со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом. Мы знакомы около 15 лет, вместе работали в «Шальке». Он был одним из тех людей, которые сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Хорошо, что он есть в «Локомотиве» и я могу на него положиться.

Кстати, я уже даже пытался учить русский, но это не так просто для немца. Я приложу все усилия, так как это знак уважения. Если ты работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке», – сказал Хеведес.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1533382014
Беня +100500.
Ответить
Project Бабангида
1533382090
те что из трёх букв , быстрей всего усваиваются в общем - добро пожаловать
Ответить
Антибиотик
1533382353
Красивые слова, посмотрим на деле. А вообще, главное чтобы играл достойно и без травм.
Ответить
Саладин
1533382468
Пока по интервью, видна честность и интеллект. Посмотрим на поле... В принципе я рад, что в наш чемп перешел, правда говорят хрустальный((( Походу, не бережете Вы себя, Хеведес Бенедиктович)))
Ответить
bzfar
1533383489
Самые популярные высказывания болельщиков при плохой игре выучит быстрее остальных слов. Поэтому пожелаем Бенедикту хорошей игры))
Ответить
insider_retro
1533386468
Верным курсом идёт товарищ!!..:)) Большие дела начинаются со знаковых мелочей!..
Ответить
OfaZavr
1533394284
все правильно понимает, жаль только немногие считают что стоит язык учить там где работаешь в знак уважения стране ну и себе чтобы облегчить жизнь тоже)
Ответить
sergan113
1533394800
Можно только по приветствовать. Но все-таки главное игра.
Ответить
Lev Aleks
1533397086
Видно, что образованный и воспитанный молодой человек) Локо такие нужны.
Ответить
zigbert
1533406935
Если решил выучить русский, значит хочет остаться надолго.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
21
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+