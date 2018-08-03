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    «Армавир» начал процедуру снятия клуба с ФНЛ

    Владельцы «Армавира» начали предпринимать шаги по снятию команды с первенства ФНЛ.

    В четверг президент клуба Валентин Климко, комментируя решение КДК РФС, заявил, что «Армавир» намерен сняться с турнира, поскольку не хочет жить в беззаконии.

    После матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3) армавирцы подали протест. Клуб обращал внимание на тот факт, что в игре участвовал полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири, выступавший в прошлом сезоне за московский «Арарат» в ПФЛ и удаленный в последнем туре первенства. КДК отклонил протест.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2018 15:50
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +8846

      GoLenaStop 19 августа 2018, 18:41

      Бардак везде...

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 4 августа 2018, 12:51

      pzdc

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 августа 2018, 07:49

      Таким образом, Краснодарский край будет представлен в ФНЛ и РПЛ только двумя "Краснодарами" и "Сочи".

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 4 августа 2018, 07:10

      Россия - это бандитская страна. Тут законом и не пахнет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 августа 2018, 07:04

      "На зло бабушке отморожу уши."

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 августа 2018, 06:30

      Еще не поздно заменить на Торпедо М , Зоркий или Звезда (Рязань). Матч с Хабаровском переиграть позже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 августа 2018, 06:24

      - "...поскольку не хочет жить в беззаконии."
      Да вся страна так живёт. Братан, посмотри внимательнее.

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 августа 2018, 19:58

      потеря потерь..

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 19:50

      Конечно все на эмоциях.Может нужно было вынести более взвешенное решение.

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      Рейтинг: +481

      belrus21 3 августа 2018, 19:47

      Сам из края... Не ожидал...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > belrus21 3 августа 2018, 21:01

      Я из этого города- вообще в шоке! Скорее всего деньги кончились!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Опорник84 4 августа 2018, 07:51

      Да не, есть там деньги, просто не хотят второй раз вылетать, а КДК с судьями после таких понтов 100% затолкают в зону вылета.

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