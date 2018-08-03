«Армавир» начал процедуру снятия клуба с ФНЛ

Владельцы «Армавира» начали предпринимать шаги по снятию команды с первенства ФНЛ.

В четверг президент клуба Валентин Климко, комментируя решение КДК РФС, заявил, что «Армавир» намерен сняться с турнира, поскольку не хочет жить в беззаконии.

После матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3) армавирцы подали протест. Клуб обращал внимание на тот факт, что в игре участвовал полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири, выступавший в прошлом сезоне за московский «Арарат» в ПФЛ и удаленный в последнем туре первенства. КДК отклонил протест.