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«Армавир» начал процедуру снятия клуба с ФНЛ

3 августа 2018, 15:50
41

Владельцы «Армавира» начали предпринимать шаги по снятию команды с первенства ФНЛ.

В четверг президент клуба Валентин Климко, комментируя решение КДК РФС, заявил, что «Армавир» намерен сняться с турнира, поскольку не хочет жить в беззаконии.

После матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3) армавирцы подали протест. Клуб обращал внимание на тот факт, что в игре участвовал полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири, выступавший в прошлом сезоне за московский «Арарат» в ПФЛ и удаленный в последнем туре первенства. КДК отклонил протест.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Армавир
Комментарии (41)
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Randy Ram
1533301059
С одной стороны сильно, если реально пошли на принцип - не хотят жить в беззаконии, а с другой....сколько людей лишится работы...
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Garrincha58
1533301178
если все будут идти на принцип то тогда и в РПЛ могут все сниматься там тоже беспредел еще тот
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Dr Metal
1533301985
Как написано ниже - сильно, Но! Если клуб идёт на такой шаг, значит возможно нет средств на весь сезон, то это тупо повод снять команду
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Рубик Докоян
1533303213
Можно было бы подать апелляцию на решение КДК, чем становиться в позу обиженных. Посмотрел состав "Армавира", там много мужиков, семьи надо кормить, а если снимутся и не заявятся в ПФЛ, ( что скорей всего так и будет) то как быть игрокам и клубу в целом ?
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Файдаэн
1533304162
Скатертью дорога. Побеждать надо, а не очки клянчить.
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bset
1533304995
У одного пустая голова, а болельщики и футболисты страдают.
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ЖОРРО
1533305267
ФК Обиженка...))))
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portero
1533308446
по игре не тянут и по финансам, а тут причина имеется. вопрос один зачем ввязываться было? если кишка тонка.
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OfaZavr
1533313113
значит перешли от слов к делу, ну что ж им виднее конечно но думаю этот эпизод не стоит таких скоропалительных действий.
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zigbert
1533315039
Конечно все на эмоциях.Может нужно было вынести более взвешенное решение.
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