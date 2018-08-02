Президент «Армавира» – о решении КДК: «Думаю, мы снимемся с ФНЛ. Не хотим жить в беззаконии»

КДК отклонил заявление «Армавира» по итогам матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3).

Защитник хабаровского клуба Ираклий Квеквескири был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»). «Армавир» посчитал, что игрок не мог принять участие в матче 1-го тура ФНЛ.

«КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», – сказал президент «Армавира» Валентин Климко.

КДК отклонил протест «Армавира». «СКА-Хабаровску» не засчитают техническое поражение