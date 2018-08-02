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  • Президент «Армавира» – о решении КДК: «Думаю, мы снимемся с ФНЛ. Не хотим жить в беззаконии»

Президент «Армавира» – о решении КДК: «Думаю, мы снимемся с ФНЛ. Не хотим жить в беззаконии»

2 августа 2018, 20:59
24

КДК отклонил заявление «Армавира» по итогам матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3).

Защитник хабаровского клуба Ираклий Квеквескири был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»). «Армавир» посчитал, что игрок не мог принять участие в матче 1-го тура ФНЛ.

«КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», – сказал президент «Армавира» Валентин Климко.

КДК отклонил протест «Армавира». «СКА-Хабаровску» не засчитают техническое поражение

Источник: Onedivision
Россия. ФНЛ Армавир СКА-Хабаровск
Комментарии (24)
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bset
1533233750
По спортивному принципу победить уже слабо? Надо пытаться найти лазейку, а потом обижаться, когда лазейка не работает?
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Опорник84
1533233933
Зачем вы вообще в фнл входили! Не базы, не денег, не тренера, не состава!
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KOLBIS
1533234327
Ты мне больше не подружка,а ты мне больше не дружок,забирай свои игрушки,а ты не писай в мой горшок...
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ЮНик
1533234815
"Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», – сказал президент «Армавира» Валентин Климко. Самому не смешно?
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Shaitan.
1533235289
Всухую слили матч 0-3 и хватает совести претендовать на победу за кулисами из-за такой мелочи)) Пусть действительно лучше валят с ФНЛ, такой 'футбол' нам не нужен... Хотя с другой стороны правила для всех, Зенит за такое получал уже, а тут по какой-то причине решили проигнорировать... Неоднозначная ситуация)
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I_R_O_N_M_A_N
1533235406
Мужик сказал - мужик сделал... Посмотрим снимутся ли в действительности, или очередной ********...
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igoryan85
1533246218
удачи! всем пофиг))
Ответить
AZ
1533247090
да и проваливайте.... своих нытиков в футболе хватает... а такие и подавно не нужны.... ладно была бы равная игра... а то игра в одну калитку.... лохи.... валите из фнл!
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OfaZavr
1533281756
претензии Армавира вполне понятны и ведь уже не раз бывали подобные случаи когда наказывали клубы за игрока который не имел права принимать участие в матче, если это не тот случай тогда КДК конечно должны объяснить свое решение.
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zigbert
1533299571
Объяснить конечно следовало бы.
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