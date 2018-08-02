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    Президент «Армавира» – о решении КДК: «Думаю, мы снимемся с ФНЛ. Не хотим жить в беззаконии»

    КДК отклонил заявление «Армавира» по итогам матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3).

    Защитник хабаровского клуба Ираклий Квеквескири был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»). «Армавир» посчитал, что игрок не мог принять участие в матче 1-го тура ФНЛ.

    «КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», – сказал президент «Армавира» Валентин Климко.

    КДК отклонил протест «Армавира». «СКА-Хабаровску» не засчитают техническое поражение

    Источник: Onedivision

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    02.08.2018 20:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 23:15

      Давай, вали, чего сразу не свалил с ФНЛ? Продули как мелкие, теперь цепляются за закорючки.

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 5 августа 2018, 08:29

      есть поговорка такая...обосрался-обтекай!

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 15:32

      Объяснить конечно следовало бы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 10:35

      претензии Армавира вполне понятны и ведь уже не раз бывали подобные случаи когда наказывали клубы за игрока который не имел права принимать участие в матче, если это не тот случай тогда КДК конечно должны объяснить свое решение.

      5
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 августа 2018, 08:57

      Заявление бомба

      1
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      Рейтинг: +3418

      AZ 3 августа 2018, 00:58

      да и проваливайте.... своих нытиков в футболе хватает... а такие и подавно не нужны.... ладно была бы равная игра... а то игра в одну калитку.... лохи.... валите из фнл!

      3
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      Рейтинг: +87

      igoryan85 3 августа 2018, 00:43

      удачи! всем пофиг))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 2 августа 2018, 22:20

      А бюджет на сезон в карман себе положит?

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 августа 2018, 21:58

      в футболе нет законов

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      Рейтинг: +442

      spartak never die > KARAT777 2 августа 2018, 23:23

      В российском нет.

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      Рейтинг: +32

      Nikol 2 августа 2018, 21:57

      Был похожий случай в прошлом сезоне (но правда с трансфером) и тогда доходчиво объяснили, что карточки с ФНЛ в РПЛ не переносятся, соответственно и наоборот.

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