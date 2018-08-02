КДК отклонил протест «Армавира». «СКА-Хабаровску» не засчитают техническое поражение

КДК отклонил заявление «Армавира» по итогам матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3).

«Армавир» посчитал неправомерным участие защитника Ираклия Квеквескири в матче, потому что игрок был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»).

«Мы отказали «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как КДК РФС установил отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровска», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«СКА-Хабаровск»: «Участие Квеквескири в матче с «Армавиром» было правомерным»