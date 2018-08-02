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    КДК отклонил протест «Армавира». «СКА-Хабаровску» не засчитают техническое поражение

    КДК отклонил заявление «Армавира» по итогам матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:3).

    «Армавир» посчитал неправомерным участие защитника Ираклия Квеквескири в матче, потому что игрок был удален в последнем туре предыдущего сезона ПФЛ (тогда футболист играл за «Арарат»).

    «Мы отказали «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как КДК РФС установил отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровска», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «СКА-Хабаровск»: «Участие Квеквескири в матче с «Армавиром» было правомерным»

    Источник: Onedivision

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    02.08.2018 20:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 августа 2018, 05:17

      Тогда надо оштрафовать РФС

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 августа 2018, 21:33

      Гинер всё купил не только для ЦСКА, он уже и младшего брата начал отмазывать!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 августа 2018, 21:12

      А кто тогда виноват, Обама?

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