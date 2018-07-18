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    «СКА-Хабаровск»: «Участие Квеквескири в матче с «Армавиром» было правомерным»

    «СКА-Хабаровск» отреагировал на протест «Армавира» относительно неправомочного участия полузащитника дальневосточного клуба Ираклия Квеквескири в матче первого тура ФНЛ. Игра завершилась со счетом 3:0.

    «Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК «Армавир» 17 июля 2018 г. о, якобы, неправомочным участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура «Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе – КДК РФС: хабаровский клуб Регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным.

    ФК «СКА-Хабаровск» готов предоставить развернутый комментарий по сложившейся ситуации сразу после официального решения КДК РФС», – говорится в заявлении дальневосточного клуба.

    Причиной протеста «Армавира» стало появление на поле футболиста «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири. В прошлом сезоне он выступал за «Арарат» в ПФЛ и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, это влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч, чем хабаровский клуб и нарушил регламент РФС.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    18.07.2018 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июля 2018, 13:40

      Хабаровск не хотят видеть в РПЛ?)

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