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  • «СКА-Хабаровск»: «Участие Квеквескири в матче с «Армавиром» было правомерным»

«СКА-Хабаровск»: «Участие Квеквескири в матче с «Армавиром» было правомерным»

18 июля 2018, 10:05
1

«СКА-Хабаровск» отреагировал на протест «Армавира» относительно неправомочного участия полузащитника дальневосточного клуба Ираклия Квеквескири в матче первого тура ФНЛ. Игра завершилась со счетом 3:0.

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК «Армавир» 17 июля 2018 г. о, якобы, неправомочным участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура «Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе – КДК РФС: хабаровский клуб Регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным.

ФК «СКА-Хабаровск» готов предоставить развернутый комментарий по сложившейся ситуации сразу после официального решения КДК РФС», – говорится в заявлении дальневосточного клуба.

Причиной протеста «Армавира» стало появление на поле футболиста «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири. В прошлом сезоне он выступал за «Арарат» в ПФЛ и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, это влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч, чем хабаровский клуб и нарушил регламент РФС.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Армавир Квеквескири Ираклий
Комментарии (1)
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ЖОРРО
1531910402
Хабаровск не хотят видеть в РПЛ?)
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