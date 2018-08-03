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  • Президент «Ахмата»: «Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов»

Президент «Ахмата»: «Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов»

3 августа 2018, 10:17
8

Президент «Ахмата» Магомед Даудов ждет принятия решения о введении системы VAR в российском чемпионате.

«Чемпионат мира в России стал показательным в этом плане. Благодаря системе видеоассистентов арбитров удалось свести на ноль судейские ошибки.

Для чего формируется многомиллионный бюджет, приобретаются дорогие игроки? Конечно, для достижения результата. Футболисты готовятся к матчам, ежедневно усердно работая на тренировках, клубы несут расходы, чтобы обеспечить команде отличные условия для перелетов, проживания и питания.

А цену всех этих усилий перекрывает один эпизод с засчитанным или не засчитанным голом, с назначенным или не назначенным пенальти», – считает Даудов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (8)
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Кулёк соли
1533282530
Президент «Ахмата»: Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов и эти ошибки надо не признавать их надо смывать кровью....
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NEFTyanick
1533288027
да все по делу, ***** бить судьям за ошибки, надо вот у локо гол украли, а Эдер бы премиальные за гол получил ему с судьи трясти деньги???это не судьи это неполноценные людишки не профессионалы, они потом скажут ну да я ошибся а по итогу кому то 3 очков до победы в чемпионате не хватит, а кому то от вылета спастись и все из за одного жуесоса который ошибся и не был наказан за это и миллионы клубов и старания игроков в трубу вылетают, а ******** будет снова свистеть и флажком на бровке махать
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Юрий Б.
1533288968
К сожалению часто судебные ошибки делают счет в матчах
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Borz1
1533308917
Москвичам это не выгодно
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