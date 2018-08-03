Президент «Ахмата»: «Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов ждет принятия решения о введении системы VAR в российском чемпионате.

«Чемпионат мира в России стал показательным в этом плане. Благодаря системе видеоассистентов арбитров удалось свести на ноль судейские ошибки.

Для чего формируется многомиллионный бюджет, приобретаются дорогие игроки? Конечно, для достижения результата. Футболисты готовятся к матчам, ежедневно усердно работая на тренировках, клубы несут расходы, чтобы обеспечить команде отличные условия для перелетов, проживания и питания.

А цену всех этих усилий перекрывает один эпизод с засчитанным или не засчитанным голом, с назначенным или не назначенным пенальти», – считает Даудов.