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    Президент «Ахмата»: «Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов»

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов ждет принятия решения о введении системы VAR в российском чемпионате.

    «Чемпионат мира в России стал показательным в этом плане. Благодаря системе видеоассистентов арбитров удалось свести на ноль судейские ошибки.

    Для чего формируется многомиллионный бюджет, приобретаются дорогие игроки? Конечно, для достижения результата. Футболисты готовятся к матчам, ежедневно усердно работая на тренировках, клубы несут расходы, чтобы обеспечить команде отличные условия для перелетов, проживания и питания.

    А цену всех этих усилий перекрывает один эпизод с засчитанным или не засчитанным голом, с назначенным или не назначенным пенальти», – считает Даудов.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2018 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Borz1 3 августа 2018, 18:08

      Москвичам это не выгодно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 августа 2018, 12:36

      К сожалению часто судебные ошибки делают счет в матчах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      NEFTyanick 3 августа 2018, 12:20

      да все по делу, ***** бить судьям за ошибки, надо вот у локо гол украли, а Эдер бы премиальные за гол получил ему с судьи трясти деньги???это не судьи это неполноценные людишки не профессионалы, они потом скажут ну да я ошибся а по итогу кому то 3 очков до победы в чемпионате не хватит, а кому то от вылета спастись и все из за одного жуесоса который ошибся и не был наказан за это и миллионы клубов и старания игроков в трубу вылетают, а ******** будет снова свистеть и флажком на бровке махать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 3 августа 2018, 10:48

      Президент «Ахмата»: Ошибки судей перекрывают многомиллионные расходы клубов на достижение результатов и эти ошибки надо не признавать их надо смывать кровью....

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