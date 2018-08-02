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  • Форвард «Цюриха» Двамена близок к переходу в ЦСКА. Ранее игроком интересовался «Локомотив»

Форвард «Цюриха» Двамена близок к переходу в ЦСКА. Ранее игроком интересовался «Локомотив»

2 августа 2018, 18:36
8

ЦСКА в ближайшее время может пополниться нападающим «Цюриха» Рафаэлем Дваменой.

По информации Onda Deportiva, в настоящее время 22-летний футболист в Берлине проходит медицинское обследование для российского клуба.

Сумма сделки составит 6 миллионов евро. При этом сообщается, что в услугах ганца также заинтересован «Леванте», а сам форвард предпочитает перебраться в Примеру.

Недавно появилась информация, что Двамена входит в сферу интересов «Локомотива».

В сезоне-2017/18 Двамена провел за «Цюрих» 36 матчей, записав в свой актив 13 голов и 12 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Цюрих
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1533224426
Ну раз Двамена, значит один мен перейдёт в ЦСКА, второй в Локо.
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acor94
1533224578
Одни негры...
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Mirak92
1533225316
Кстати игрок отоичный и с перспективой.поживее Вити.Источник тоже не плохой,мало прогадок. Еще и хава бы помощнее и будет,состав очень даже внушителен)удачи коням с трансфером))
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shurik45
1533227579
Не плохие у него кроссы ,левша . Такой и корпус хорошо поставит и защиту соперника раскидает как кегли.
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Cules2013
1533231030
Судя по фамилии, будет играть за двоих)
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