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    Форвард «Цюриха» Двамена близок к переходу в ЦСКА. Ранее игроком интересовался «Локомотив»

    ЦСКА в ближайшее время может пополниться нападающим «Цюриха» Рафаэлем Дваменой.

    По информации Onda Deportiva, в настоящее время 22-летний футболист в Берлине проходит медицинское обследование для российского клуба.

    Сумма сделки составит 6 миллионов евро. При этом сообщается, что в услугах ганца также заинтересован «Леванте», а сам форвард предпочитает перебраться в Примеру.

    Недавно появилась информация, что Двамена входит в сферу интересов «Локомотива».

    В сезоне-2017/18 Двамена провел за «Цюрих» 36 матчей, записав в свой актив 13 голов и 12 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 18:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 августа 2018, 20:30

      Судя по фамилии, будет играть за двоих)

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 августа 2018, 19:32

      Не плохие у него кроссы ,левша . Такой и корпус хорошо поставит и защиту соперника раскидает как кегли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 2 августа 2018, 18:55

      Кстати игрок отоичный и с перспективой.поживее Вити.Источник тоже не плохой,мало прогадок.
      Еще и хава бы помощнее и будет,состав очень даже внушителен)удачи коням с трансфером))

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Mirak92 2 августа 2018, 19:09

      Да и в стиле коней.молодой,шоколадный и не дорого)

      1
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      Рейтинг: +3462

      acor94 2 августа 2018, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одни негры...

      -5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 18:40

      Ну раз Двамена, значит один мен перейдёт в ЦСКА, второй в Локо.

      12
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 18:42

      А может и оба в ЦСКА)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Сильвербой 2 августа 2018, 19:09

      вместо Березуцких...как там про них говорят : на земле нет двух совершенно одинаковых людей, исключение - только братья Березуцкие.

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