Форвард «Цюриха» Двамена близок к переходу в ЦСКА. Ранее игроком интересовался «Локомотив»

ЦСКА в ближайшее время может пополниться нападающим «Цюриха» Рафаэлем Дваменой.

По информации Onda Deportiva, в настоящее время 22-летний футболист в Берлине проходит медицинское обследование для российского клуба.

Сумма сделки составит 6 миллионов евро. При этом сообщается, что в услугах ганца также заинтересован «Леванте», а сам форвард предпочитает перебраться в Примеру.

Недавно появилась информация, что Двамена входит в сферу интересов «Локомотива».

В сезоне-2017/18 Двамена провел за «Цюрих» 36 матчей, записав в свой актив 13 голов и 12 результативных передач.