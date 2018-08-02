Василий Березуцкий: «Не видел, чтобы Головин проигрывал борьбу хоть одному топовому футболисту»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий назвал уникальным футболиста сборной России Александра Головина, который этим летом перешел в «Монако».

«Уникальный парень. Я видел фотографии стадиона, на котором он вырос.

Головин очень быстрый, хорошо стартует, здорово ведет борьбу. Огрехи в розыгрыше мяча, частые потери он компенсирует своим желанием.

Я не видел, чтобы он проигрывал борьбу хоть одному европейскому топовому футболисту. Его обыгрывали, но он успевал вернуться назад и отобрать мяч. Уникальный игрок. Рома Зобнин очень сильно к нему приближается, может, уже с ним на уровне.

Головин кричит на судей? Это нормально – выплескивает агрессию на поле. Ему скажи, чтобы так не делал, и он может что-то потерять в игре. С опытом он нащупает грань, когда нужно остановиться и уйти без желтой.

Ситуации могут быть равнозначными, просто ты за три секунды до этого ушел и остался без предупреждения. Дзагоев по собственным ошибкам эту грань нащупал», – считает Березуцкий.