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    Василий Березуцкий: «Не видел, чтобы Головин проигрывал борьбу хоть одному топовому футболисту»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий назвал уникальным футболиста сборной России Александра Головина, который этим летом перешел в «Монако».

    «Уникальный парень. Я видел фотографии стадиона, на котором он вырос.

    Головин очень быстрый, хорошо стартует, здорово ведет борьбу. Огрехи в розыгрыше мяча, частые потери он компенсирует своим желанием.

    Я не видел, чтобы он проигрывал борьбу хоть одному европейскому топовому футболисту. Его обыгрывали, но он успевал вернуться назад и отобрать мяч. Уникальный игрок. Рома Зобнин очень сильно к нему приближается, может, уже с ним на уровне.

    Головин кричит на судей? Это нормально – выплескивает агрессию на поле. Ему скажи, чтобы так не делал, и он может что-то потерять в игре. С опытом он нащупает грань, когда нужно остановиться и уйти без желтой.

    Ситуации могут быть равнозначными, просто ты за три секунды до этого ушел и остался без предупреждения. Дзагоев по собственным ошибкам эту грань нащупал», – считает Березуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2018 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 августа 2018, 19:31

      Вася столько лет молчал и тут прорвало

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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 августа 2018, 11:23

      Васю психологом в команде оставить..

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