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  • Ультрас киевского «Динамо» запустили флеш-моб с туалетной бумагой на матч с «Шахтером»

Ультрас киевского «Динамо» запустили флеш-моб с туалетной бумагой на матч с «Шахтером»

1 августа 2018, 10:19
1

Фанаты киевского «Динамо» выступили с протестом против Федерации футбола Украины. Они указали на 12 примеров, когда ФФУ грубо нарушила собственный регламент.

«Это далеко не полный список фактов, из-за которых регламент футбольных соревнований в Украине стал не дороже туалетной бумаги. ФФУ требует от всех выполнения определенных правил, но сама нарушает их регулярно. Выскажи свое несогласие с текущим положением дел с помощью флеш-моба – приходи с рулоном туалетной бумаги на матч «Динамо» – «Шахтер». Напомни ФФУ о регламенте», – говорится в заявлении.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 августа в Киеве.

Источник: «ВКонтакте»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
Комментарии (1)
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Project Бабангида
1533109047
нi можi такова бiть в цiвiлiзованой украiне!! це ж только еслi москалi опять шо подстрiлi
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