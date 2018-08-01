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    Ультрас киевского «Динамо» запустили флеш-моб с туалетной бумагой на матч с «Шахтером»

    Фанаты киевского «Динамо» выступили с протестом против Федерации футбола Украины. Они указали на 12 примеров, когда ФФУ грубо нарушила собственный регламент.

    «Это далеко не полный список фактов, из-за которых регламент футбольных соревнований в Украине стал не дороже туалетной бумаги. ФФУ требует от всех выполнения определенных правил, но сама нарушает их регулярно. Выскажи свое несогласие с текущим положением дел с помощью флеш-моба – приходи с рулоном туалетной бумаги на матч «Динамо» – «Шахтер». Напомни ФФУ о регламенте», – говорится в заявлении.

    Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 августа в Киеве.

    Источник: «ВКонтакте»

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    01.08.2018 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 августа 2018, 10:37

      нi можi такова бiть в цiвiлiзованой украiне!! це ж только еслi москалi опять шо подстрiлi

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