Ультрас киевского «Динамо» запустили флеш-моб с туалетной бумагой на матч с «Шахтером»

Фанаты киевского «Динамо» выступили с протестом против Федерации футбола Украины. Они указали на 12 примеров, когда ФФУ грубо нарушила собственный регламент.

«Это далеко не полный список фактов, из-за которых регламент футбольных соревнований в Украине стал не дороже туалетной бумаги. ФФУ требует от всех выполнения определенных правил, но сама нарушает их регулярно. Выскажи свое несогласие с текущим положением дел с помощью флеш-моба – приходи с рулоном туалетной бумаги на матч «Динамо» – «Шахтер». Напомни ФФУ о регламенте», – говорится в заявлении.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3 августа в Киеве.