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  • Мусса Дембеле: «После ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют»

Мусса Дембеле: «После ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют»

1 августа 2018, 09:20
8

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле рассказал, что планирует вернуться в Москву после чемпионата мира-2018. Он назвал российскую столицу отличным местом для путешествий.

– Удалось ли узнать российскую кухню?

– Честно говоря, особо не было возможности ходить в рестораны. Я посетил лишь одно место рядом с Манежной площадью, но даже не помню его названия. Там было неплохо. Я вообще такой человек — прежде чем куда-то пойти, сначала все досконально изучаю и проверяю.

Я хотел пойти в ресторан с русской кухней и спросил совета у друзей, они мне и подсказали. Честно, очень хочется вернуться и попробовать все то, что не удалось. Раньше я почему-то думал, что от Брюсселя до Москвы шесть часов полета. Оказалось, всего три — это же ерунда. Москва — отличное место для путешествий.

– Каких стереотипов о России вы лишились после поездки на чемпионат?

– Стереотипа о том, что русские много пьют.

Источник: Известия
Чемпионат мира Тоттенхэм Бельгия Дембеле Мусса
Комментарии (8)
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FanatSerj
1533108539
На святое посягнул!!! Хорошо хоть шапки ушанки и медведей с балалайками не тронул! ))))
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AHTUNGBOL
1533108658
К сожалению в глубинке и на переферии этот стереотип ещё очень силён, потому как государству нужен такой тупой и пьяный народ, который ничего не понимает и не хочет.
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Рубик Докоян
1533110481
Пусть приезжает в любое время года, охоту, рыбалку, отдых у нас ему обеспечат по высшему разряду. В средствах он не ограничен...
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spam2009
1533114726
вам, простым смертным даже не понять, когда русский человек пьян. Вы не доживаете до этого
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la verdad
1533123990
А ЧМ2018 точно в России проходил?)))
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zigbert
1533125029
Если любишь путешествовать, приезжай, увидишь много интересного - особенно в глубинке.
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спанчес
1533272504
Дембеля все-же пьютнормально в России
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prezent2017
1533305970
Я, лично, пузырь покупаю бабушке на притирания. Его тоже в счет питух засчитывают.
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