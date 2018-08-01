Мусса Дембеле: «После ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле рассказал, что планирует вернуться в Москву после чемпионата мира-2018. Он назвал российскую столицу отличным местом для путешествий.

– Удалось ли узнать российскую кухню?

– Честно говоря, особо не было возможности ходить в рестораны. Я посетил лишь одно место рядом с Манежной площадью, но даже не помню его названия. Там было неплохо. Я вообще такой человек — прежде чем куда-то пойти, сначала все досконально изучаю и проверяю.

Я хотел пойти в ресторан с русской кухней и спросил совета у друзей, они мне и подсказали. Честно, очень хочется вернуться и попробовать все то, что не удалось. Раньше я почему-то думал, что от Брюсселя до Москвы шесть часов полета. Оказалось, всего три — это же ерунда. Москва — отличное место для путешествий.

– Каких стереотипов о России вы лишились после поездки на чемпионат?

– Стереотипа о том, что русские много пьют.