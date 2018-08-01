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    Мусса Дембеле: «После ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют»

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле рассказал, что планирует вернуться в Москву после чемпионата мира-2018. Он назвал российскую столицу отличным местом для путешествий.

    – Удалось ли узнать российскую кухню?

    – Честно говоря, особо не было возможности ходить в рестораны. Я посетил лишь одно место рядом с Манежной площадью, но даже не помню его названия. Там было неплохо. Я вообще такой человек — прежде чем куда-то пойти, сначала все досконально изучаю и проверяю.

    Я хотел пойти в ресторан с русской кухней и спросил совета у друзей, они мне и подсказали. Честно, очень хочется вернуться и попробовать все то, что не удалось. Раньше я почему-то думал, что от Брюсселя до Москвы шесть часов полета. Оказалось, всего три — это же ерунда. Москва — отличное место для путешествий.

    – Каких стереотипов о России вы лишились после поездки на чемпионат?

    – Стереотипа о том, что русские много пьют.

    Источник: Известия

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    01.08.2018 09:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 17:19

      Я, лично, пузырь покупаю бабушке на притирания. Его тоже в счет питух засчитывают.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 августа 2018, 08:01

      Дембеля все-же пьютнормально в России

      -1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 15:03

      Если любишь путешествовать, приезжай, увидишь много интересного - особенно в глубинке.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 августа 2018, 14:46

      А ЧМ2018 точно в России проходил?)))

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 1 августа 2018, 12:12

      вам, простым смертным даже не понять, когда русский человек пьян. Вы не доживаете до этого

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 11:01

      Пусть приезжает в любое время года, охоту, рыбалку, отдых у нас ему обеспечат по высшему разряду. В средствах он не ограничен...

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 августа 2018, 10:30

      К сожалению в глубинке и на переферии этот стереотип ещё очень силён, потому как государству нужен такой тупой и пьяный народ, который ничего не понимает и не хочет.

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2018, 10:28

      На святое посягнул!!! Хорошо хоть шапки ушанки и медведей с балалайками не тронул!
      ))))

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