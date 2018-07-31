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  • Агент Милевского: «Артемом заинтересовался один клуб из РПЛ»

Агент Милевского: «Артемом заинтересовался один клуб из РПЛ»

31 июля 2018, 18:13
15

Агент бывшего нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского Александр Панков в интервью белорусскому порталу Tribuna.com рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры 33-летнего футболиста.

Ранее брестский клуб расторг контракт с украинцем из-за нарушений им игровой дисциплины.

– Правда ли, что Артем Милевский в ближайшем будущем может перейти в БАТЭ?

– У нас не было разговора по этому поводу. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское «Динамо», но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского «Динамо». Когда расторгали контракт с брестским «Динамо», я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским «Динамо» не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

– Недавно вы говорили, что у Милевского есть четыре заграничных варианта продолжения карьеры. Появилось ли еще что-то новое?

– Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской Премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.

– Чисто теоретически Артему было бы интересно продолжить карьеру в БАТЭ или минском «Динамо»?

– Почему нет? Здесь нет какой-то категорической позиции. Все прекрасно знают, что Артем принес два титула бресткому «Динамо» в матчах против БАТЭ. Возможно, было бы интересно посмотреть на него в Борисове, но, повторюсь, пока все это лишь слухи.

В сезоне-2017/18 Милевский провел за «Динамо-Брест» 23 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Милевский Артем
Комментарии (15)
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derrik2000
1533050839
"Оренбург" или "Ахмат"?
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vladik12
1533051685
Ну и кто этот несчастный?
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серега кашин
1533052982
агент это по обкурке сказал
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Черкизовский Кот
1533053816
Амкар или Тосно?
Ответить
OfaZavr
1533054870
если брать наш чемпионат то это скорее всего клубы из нижней восьмерки, вряд ли кто его может считать усилением из верхней.
Ответить
кошмарик
1533057457
а как же ридна ненька?? неужели такой "мастер" не сгодится к примеру какой -нибудь Ворксле или Майданщику??
Ответить
Garrincha58
1533059743
новый спортивный директор Милевского притащит в Зенит
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zigbert
1533061196
Ему уже 33. Казахстан ждет.
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Yev
1533062212
Надеюсь Газмяз
Ответить
Yev
1533063028
Сначала его возьмут, а он потом ещё своего друга приведёт - Сашку Алиева.
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