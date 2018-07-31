Агент Милевского: «Артемом заинтересовался один клуб из РПЛ»

Агент бывшего нападающего «Динамо-Брест» Артема Милевского Александр Панков в интервью белорусскому порталу Tribuna.com рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры 33-летнего футболиста.

Ранее брестский клуб расторг контракт с украинцем из-за нарушений им игровой дисциплины.

– Правда ли, что Артем Милевский в ближайшем будущем может перейти в БАТЭ?

– У нас не было разговора по этому поводу. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское «Динамо», но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского «Динамо». Когда расторгали контракт с брестским «Динамо», я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским «Динамо» не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

– Недавно вы говорили, что у Милевского есть четыре заграничных варианта продолжения карьеры. Появилось ли еще что-то новое?

– Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской Премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.

– Чисто теоретически Артему было бы интересно продолжить карьеру в БАТЭ или минском «Динамо»?

– Почему нет? Здесь нет какой-то категорической позиции. Все прекрасно знают, что Артем принес два титула бресткому «Динамо» в матчах против БАТЭ. Возможно, было бы интересно посмотреть на него в Борисове, но, повторюсь, пока все это лишь слухи.

В сезоне-2017/18 Милевский провел за «Динамо-Брест» 23 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.