Гендиректор «Уфы»: «Предметный интерес со стороны ЦСКА к Живоглядову? Это все неправда»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что правый защитник команды Дмитрий Живоглядов может перейти в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб попытается приобрести 24-летнего футболиста в случае ухода Марио Фернандеса.

«Какова вероятность, что Дмитрий Живоглядов покинет «Уфу»? Вероятность есть всегда, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили.

Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все неправда», – сказал Газизов.

В прошлом сезоне Живоглядов провел за уфимцев 28 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.