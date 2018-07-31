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  • Гендиректор «Уфы»: «Предметный интерес со стороны ЦСКА к Живоглядову? Это все неправда»

Гендиректор «Уфы»: «Предметный интерес со стороны ЦСКА к Живоглядову? Это все неправда»

31 июля 2018, 16:11
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что правый защитник команды Дмитрий Живоглядов может перейти в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб попытается приобрести 24-летнего футболиста в случае ухода Марио Фернандеса.

«Какова вероятность, что Дмитрий Живоглядов покинет «Уфу»? Вероятность есть всегда, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили.

Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все неправда», – сказал Газизов.

В прошлом сезоне Живоглядов провел за уфимцев 28 матчей в РПЛ, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Живоглядов Дмитрий Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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insider_retro
1533043116
Интерес понемногу подогревается... А, как только, на парня обратят внимание другие клубы, то ситуация резко начнёт закипать, интерес расти, а предлагаемые условия станут запредельно сказочными...:))
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prezent2017
1533052770
"Бвбло давай" - сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
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zigbert
1533058993
В случае продажи Фернандеса, интерес к нему повысится.
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