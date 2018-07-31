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Уткин: «ЦСКА купит Живоглядова в случае ухода Фернандеса»

31 июля 2018, 11:24
7

Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что в случае ухода защитника Марио Фернандеса, ЦСКА постарается заполучить футболиста «Уфы» Дмитрия Живоглядова.

«Трансфер Марио Фернандеса открывает путь к новому интересу ЦСКА, казавшемуся не слишком активным. Я говорю об игроке «Уфы» Живоглядове. Судя по всему, он интересует армейцев лишь в связи с возможным уходом Марио.

Обвального спроса на бразильца тем не менее нет. Соответственно и продажа не срочна – требуется настоящая цена. Скажем, больше 20 миллионов евро.

Нет – Фернандес останется. Да – будет куплен и Живоглядов (к несомненному удовольствию «Уфы»).

Пока Фернандес рассматривается парой итальянских клубов как интересный, но не первозначительный выбор», – написал Уткин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса «Наполи» за 25 миллионов евро.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Уфа Живоглядов Дмитрий Фернандес Марио Уткин Василий
Комментарии (7)
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Project Бабангида
1533026095
нет более достоверных слухов, чем от человека с фамилией - уткин
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alexis02lion
1533028741
А почему нет. Ганчаренко тащит своих игроков, как и большинство тренеров. Тем более Живоглядов один из наиболее сильно прогрессирующих российских защитников прямо сейчас, он и в Динамо хорошо смотрелся, да и в Уфе стал только лучше. Только Уфе то что радоваться, Стоцкого уже забрали лидера центра поля и мастера стандартов, вот теперь юный лидер защиты команды на очереди.
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zigbert
1533037522
За Живоглядовым наверняка присматриваются ведущие российские клубы. Защитник цепкий ,обладающий точными длинными передачами.
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Артурка32
1533038272
Уткин выкинул "утку"
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OfaZavr
1533050341
но это как всегда не точно, вряд ли Уткину доложил тренерский штаб ЦСКА кого они хотят купить в случае ухода Фернандеса.
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prezent2017
1533053209
Никого он не купит. Гиннер за лишюю копеку удавится. Как в старом анекдоте про ибрея.
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