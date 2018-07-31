Уткин: «ЦСКА купит Живоглядова в случае ухода Фернандеса»

Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что в случае ухода защитника Марио Фернандеса, ЦСКА постарается заполучить футболиста «Уфы» Дмитрия Живоглядова.

«Трансфер Марио Фернандеса открывает путь к новому интересу ЦСКА, казавшемуся не слишком активным. Я говорю об игроке «Уфы» Живоглядове. Судя по всему, он интересует армейцев лишь в связи с возможным уходом Марио.

Обвального спроса на бразильца тем не менее нет. Соответственно и продажа не срочна – требуется настоящая цена. Скажем, больше 20 миллионов евро.

Нет – Фернандес останется. Да – будет куплен и Живоглядов (к несомненному удовольствию «Уфы»).

Пока Фернандес рассматривается парой итальянских клубов как интересный, но не первозначительный выбор», – написал Уткин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Фернандеса «Наполи» за 25 миллионов евро.