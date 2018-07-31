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  • Егоров: «Помощник Вилкова ошибся. Гол Эдера «Уфе» нужно было засчитывать»

Егоров: «Помощник Вилкова ошибся. Гол Эдера «Уфе» нужно было засчитывать»

31 июля 2018, 13:19
13

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче первого тура РПЛ «Уфа»«Локомотив» (0:0).

После игры главный тренер московской команды Юрий Семин заявил, что судья допустил ошибку, зафиксировав офсайд в моменте с голом нападающего «Локомотива» Эдера.

«Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол», – сказал Егоров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Эдер Егоров Александр
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1533032906
вы теперь должники Палыча! ...и да, сдайте свои абонементы в кассу РЖД
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Опорник84
1533033456
Надо вводить видел повторы!
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серега кашин
1533034375
а сами не хотят видео повторы вводить-бессмыслица какая-то
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Garrincha58
1533035602
таких ошибок положения вне игры в каждом матче по три четыре так что не стоит так отчаиваться и обращать на это внимание и Семину и спецам если не можете выиграть то не ищите виновных в судьях, а то Семин становится как Луческу сначала надо предъявлять претензии к своим новым ЗМС,почему они за два матча не забили ни одного гола или сидя на скамейке у Черчесова разучились играть наверное
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zigbert
1533041409
Вилкова надо отстранить.
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amazonaws
1533047153
Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!! Бутенко, Колосков против! Мутко, Алаев, Прядкин против. Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!! Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Мутко и Прядкин ГРОЗИЛИСЬ установить систему видеопомощи VAR с нового сезона в РПЛ, но на деле не хотят внедрять и бороться с коррупцией в судействе. Скандалы их полностью устраивают и они не намерены с ними бороться с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Систему VAR надо внедрять в РПЛ и как можно скорее!
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OfaZavr
1533051963
признание ошибки не принесет команде очков, да и наказание обычно не сильно строгое. да с VAR нет гарантий что такие эпизоды не повторятся.
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