Егоров: «Помощник Вилкова ошибся. Гол Эдера «Уфе» нужно было засчитывать»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» (0:0).

После игры главный тренер московской команды Юрий Семин заявил, что судья допустил ошибку, зафиксировав офсайд в моменте с голом нападающего «Локомотива» Эдера.

«Я соглашусь с руководством «Локомотива». Ассистент Миневич ошибся, сорвал атаку. И в этой ситуации надо было продолжать игру, а затем засчитывать гол», – сказал Егоров.