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  • Симеоне: «Для команды из средних игроков Роналду подходит лучше, чем Месси»

Симеоне: «Для команды из средних игроков Роналду подходит лучше, чем Месси»

30 июля 2018, 10:33
11

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отдает предпочтение в выборе между Лионелем Месси и Криштиану Роналду в пользу аргентинского футболиста. Ранее специалист заявлял, что Месси является лучшим только лишь благодаря сильным партнерам по команде.

«Выбирая между Месси и Роналду я всегда отдам предпочтение Лионелю, это без сомнений.

Мои слова о нем? Когда я их произносил, я не говорил о том, кого считаю лучшим игроком в мире. Тогда я лишь сказал, что для команды из средних игроков Роналду подходит лучше. Но в окружении сильных Месси является лучшим футболистом в мире», – сказал Симеоне.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2018 вышла в 1/8 финала, где уступила Франции со счетом 3:4.

Источник: AS
Испания. Примера Атлетико Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Симеоне Диего
Комментарии (11)
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Project Бабангида
1532936528
этот с пор из области - что важнее , подшипник или колесо
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Project Бабангида
1532937225
или, что быстрей - коньки или лыжи
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Garrincha58
1532940461
умом Симеоне не блещет
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panmon
1532941192
LoL Действительно в Аргентине одни посредственности которые не дали ему разыграться:)
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sochi-2013
1532944164
"Молодец против овец, а против молодца и сам овца!" Месси перевернул поговорку с ног на голову. Среди молодцов- молодец, и овца среди овец.))
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x-x-x-x-x
1532956329
с умом туго видать. сам неведая признал Роналду лучщим. только лучщий может блестать в любом окружении. а Месси только если рядом сильные игрока хотя в сборной и это не помогает ему.
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OfaZavr
1532964304
взял зачем-то задел Роналду. не хорошо это как-то Диего)
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zigbert
1532967674
Что говорить - оба игрока по своему хороши.
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a-rakhmatov
1532987340
Эпоха Роналду и Месси подходят к концу.....появились новые молодые звезды...)))
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