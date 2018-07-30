Симеоне: «Для команды из средних игроков Роналду подходит лучше, чем Месси»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отдает предпочтение в выборе между Лионелем Месси и Криштиану Роналду в пользу аргентинского футболиста. Ранее специалист заявлял, что Месси является лучшим только лишь благодаря сильным партнерам по команде.

«Выбирая между Месси и Роналду я всегда отдам предпочтение Лионелю, это без сомнений.

Мои слова о нем? Когда я их произносил, я не говорил о том, кого считаю лучшим игроком в мире. Тогда я лишь сказал, что для команды из средних игроков Роналду подходит лучше. Но в окружении сильных Месси является лучшим футболистом в мире», – сказал Симеоне.

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2018 вышла в 1/8 финала, где уступила Франции со счетом 3:4.