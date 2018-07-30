Фаната «Реала» закидали едой во время матча «Барселоны» с «Тоттенхэмом»

Поклонник «Реала» попытался устроить конфликтную ситуацию на матче Международного кубка чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 2:2 (5:3 – по пенальти).

Болельщик в футболке «Реала» появился в нижней части сектора с фанатами «Барсы». Он начал танцевать, целуя эмблему своего клуба.

Сначала болельщики никак не отреагировали на него, но, когда он стал подниматься вверх по сектору, его стали закидывать едой и пластиковыми стаканами с напитками.