Дмитрий Комбаров: «Никуда не уйду из «Спартака»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров опроверг информацию об уходе из московского клуба.

– На встрече с болельщиками тульского «Арсенала» ваш брат Кирилл сказал: «Мы ждем Дмитрия в «Арсенале», но до зимней паузы он вряд ли перейдет в нашу команду. А если бы он пришел, то, уверен, и справа, и слева было бы много голевых передач». Есть что ответить?

– Это была всего лишь шутка. Я игрок «Спартака», никуда отсюда не собираюсь уходить. Так что пусть все это воспримут как юмор. Если кто-то начал фантазировать по этому поводу, вынужден его разочаровать (улыбается).

– Как говорится, не дождетесь?

– Ну да. Повторюсь, это просто шутка. Если кто-то в это реально поверил, значит, у них плохо с чувством юмором. А что касается фразы брата о том, что с моим приходом оба фланга «Арсенала» отдавали бы много голевых передач, то здесь я с ним соглашусь (улыбается).

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с «Динамо» об обмене Комбарова на защитника Константина Рауша.

Кирилл Комбаров: «Ждем Дмитрия в «Арсенале», но до зимы он вряд ли пополнит наш клуб»