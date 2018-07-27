Мостовой: «Первые пять мест в РПЛ будут распределены среди фаворитов. Выстрелить могут «Ростов» и «Рубин»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о фаворитах стартующего чемпионата России.

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» обладают всеми качествами, чтобы претендовать на самые высокие места. Конечно, на первых порах в борьбу с лидерами может включиться какой-то другой клуб, который подарит болельщикам сенсацию. Но, думаю, в конечном итоге первые пять мест будут распределены среди фаворитов.

Есть немало команд, которые могут достаточно ярко себя проявить. На мой взгляд, в этом году может успешно выступить «Ахмат». Грозненцы уже не первый сезон стремятся в еврокубки. Если они будут более стабильно играть в ходе сезона, то все может получиться.

Также выделю «Ростов» и «Рубин». В прошлом сезоне у этих команд был период перестройки. Теперь они должны выглядеть более уверенно. Не удивлюсь, если казанцы и дончане смогут выстрелить в чемпионате», – сказал Мостовой.

Чемпионат России откроется в субботу, 28 июля матчем «Урал» – «Анжи», который пройдет в Екатеринбурге.