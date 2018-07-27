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  • Мостовой: «Первые пять мест в РПЛ будут распределены среди фаворитов. Выстрелить могут «Ростов» и «Рубин»

Мостовой: «Первые пять мест в РПЛ будут распределены среди фаворитов. Выстрелить могут «Ростов» и «Рубин»

27 июля 2018, 09:41
16

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о фаворитах стартующего чемпионата России.

«ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» обладают всеми качествами, чтобы претендовать на самые высокие места. Конечно, на первых порах в борьбу с лидерами может включиться какой-то другой клуб, который подарит болельщикам сенсацию. Но, думаю, в конечном итоге первые пять мест будут распределены среди фаворитов.

Есть немало команд, которые могут достаточно ярко себя проявить. На мой взгляд, в этом году может успешно выступить «Ахмат». Грозненцы уже не первый сезон стремятся в еврокубки. Если они будут более стабильно играть в ходе сезона, то все может получиться.

Также выделю «Ростов» и «Рубин». В прошлом сезоне у этих команд был период перестройки. Теперь они должны выглядеть более уверенно. Не удивлюсь, если казанцы и дончане смогут выстрелить в чемпионате», – сказал Мостовой.

Чемпионат России откроется в субботу, 28 июля матчем «Урал» – «Анжи», который пройдет в Екатеринбурге.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Локомотив Зенит Краснодар Ахмат Рубин Ростов Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Мары
1532675151
Ну в основном прав, хотя чемпионат России, это практически терра инкогнита. Неизвестная земля.
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polt
1532675840
Очень интересно будет понаблюдать за ЦСКА в обновленном составе.
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Рубик Докоян
1532676885
Если кто и выстрелит, то по большей части холостыми. У "Локо", "Спартака", "Зенита" и " Краснодара" состав опытный, наигранный, изменений мало. Остальным же предстоит притирка, адаптация и сыгранность по ходу всего чемпионата.
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OfaZavr
1532678925
скорее всего так все и будет, хотя в последние сезоны наш чемпионат весьма непредсказуем, поглядим)
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ARSteven89
1532679562
Первый раз соглашаюсь с Мостовым. Есть в РПЛ своя "Big-Five", и кто-то из середняков залезет в еврокубки-2019/20...
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Полная Канистра
1532689516
Саша а ты чё клуб любой не взял то тренировать или ноша непосильная или лень Проще наверно делиться своим мнением всякими там псевдо учёными экспертами Займись делом бери пример с Тихонова Аленичева и других
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Zenmaster
1532691459
Сказал то -- что все и так знают !!!
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zigbert
1532694621
Хотелось бы честной и бескомпромисной борьбы.
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Братья Васильевы
1532697995
Не бином Ньютона.
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Куртуазные манеры
1532698504
Спартак и бомжи, больше некого.
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