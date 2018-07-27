Бывший тренер Мексики Осорио хочет возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио покинул свой пост после завершения чемпионата мира-2018 в России. Специалист отказался продлевать контракт.

Колумбиец имеет несколько предложений от национальных команд, в том числе по два из Южной Америки и Азии.

Известно, что его в своих рядах хотят видеть сборные Колумбии и США. Сам Осорио хочет возглавить американскую национальную команду.

Сборная Мексики на чемпионате мира-2018 добралась до 1/8 финала турнира, где уступила Бразилии со счетом 0:2.