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  • Ханни: «Очень хочется стать частью чемпионского безумия «Спартака». Надеюсь, это у меня впереди»

Ханни: «Очень хочется стать частью чемпионского безумия «Спартака». Надеюсь, это у меня впереди»

26 июля 2018, 17:11
8

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни признался, что хочет пережить чемпионские моменты с московским клубом. Алжирец надеется, что вскоре ему удастся завоевать титул с красно-белыми.

«Что мы будем вспоминать по окончании карьеры? Конечно же, моменты больших побед. Перед переходом в «Спартак» я смотрел некоторые видео тех лет, когда команда становилась чемпионом. Фанаты, атмосфера – это просто фантастика. И я хочу прожить такие моменты вместе со «Спартаком». В сезоне-2016/17, когда красно-белые стали чемпионами, я тоже стал чемпионом с «Андерлехтом». Надеюсь, вскоре завоюю титул и со «Спартаком».

Видел ли забег на поле после оформления чемпионства год назад? Конечно, видел. Это было настоящее сумасшествие. В Бельгии чемпионство «Андерлехта» праздновалось совсем не так. Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего и ради кого мы играем в футбол. Если честно, мне очень хотелось бы стать частью того безумия, что было на поле. Надеюсь, это у меня впереди», – сказал Ханни.

Ханни перешел в «Спартак» в начале 2018 года. В составе «Андерлехта» он побеждал в чемпионате Бельгии в сезоне-2016/17.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян
Комментарии (8)
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AlfavitЪ
1532614812
Становись, в чем проблема.
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Мары
1532616750
Вспоминаю те моменты и улыба невольно наезжает на мою старую моську.Надеюсь, что у Софьна всё получится. Удачи !!!
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VVM1964
1532620155
Так тому и быть .
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OfaZavr
1532622993
не волнуйся Софьян обязательно станешь и испытаешь эти незабываемые эмоции, приложите все силы и постарайтесь без спадов по ходу сезона тогда все получиться! Вперед Спартак!
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docndoc
1532624167
Совет: если, дай Бог, и сбудется - не пытайся повторять аклогольные подвиги Глушакова))) Для иностранцев чревато...)
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Пастырь
1532627735
Очень бы хотелось опять пережить эти минуты триумфа
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zigbert
1532631876
Этого хочешь не только ты Софьян, но и все болельщики Спартака.
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