Ханни: «Очень хочется стать частью чемпионского безумия «Спартака». Надеюсь, это у меня впереди»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни признался, что хочет пережить чемпионские моменты с московским клубом. Алжирец надеется, что вскоре ему удастся завоевать титул с красно-белыми.

«Что мы будем вспоминать по окончании карьеры? Конечно же, моменты больших побед. Перед переходом в «Спартак» я смотрел некоторые видео тех лет, когда команда становилась чемпионом. Фанаты, атмосфера – это просто фантастика. И я хочу прожить такие моменты вместе со «Спартаком». В сезоне-2016/17, когда красно-белые стали чемпионами, я тоже стал чемпионом с «Андерлехтом». Надеюсь, вскоре завоюю титул и со «Спартаком».

Видел ли забег на поле после оформления чемпионства год назад? Конечно, видел. Это было настоящее сумасшествие. В Бельгии чемпионство «Андерлехта» праздновалось совсем не так. Когда видишь подобное, понимаешь, ради чего и ради кого мы играем в футбол. Если честно, мне очень хотелось бы стать частью того безумия, что было на поле. Надеюсь, это у меня впереди», – сказал Ханни.

Ханни перешел в «Спартак» в начале 2018 года. В составе «Андерлехта» он побеждал в чемпионате Бельгии в сезоне-2016/17.