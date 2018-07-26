Василий Березуцкий вылетел с ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Локомотивом»

ЦСКА вылетел в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».
Вместе с командой на игру отправился и защитник Василий Березуцкий, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры футболиста.
Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что на матче команду также поддержит еще один ее бывший защитник Сергей Игнашевич.
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Источник: ПФК ЦСКА