Василий Березуцкий вылетел с ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Локомотивом»

ЦСКА вылетел в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Вместе с командой на игру отправился и защитник Василий Березуцкий, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры футболиста.

Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что на матче команду также поддержит еще один ее бывший защитник Сергей Игнашевич.