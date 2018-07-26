Игнашевич полетит в Нижний Новгород, чтобы поддержать ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что экс-защитник команды, а ныне тренер молодежки Сергей Игнашевич отправится вместе с армейцами в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

«Игнашевич полетит в Нижний Новгород поддержать команду, посмотреть матч и передать свой опыт ребятам. Нам нужны качества тех игроков, которые у нас есть, чтобы выстроить оптимальную схему. Может быть, два опорных полузащитника, может, три, может, два нападающих. Всe зависит от того, что будет у нас под рукой.

Трансферное окно открыто, переход футболистов ещe может быть. После этого всe будет понятно со схемой», – сказал Гончаренко.

Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.